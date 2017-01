Kritiserer beredskapen ved Ekren etter strømbruddet

Sykehjem i Hadsel: Flere timer uten strøm Hadsel sykehjem på Ekren har vært flere timer uten strøm torsdag.

Artikkelen beskriver konsekvensene av at langvarig strømbrudd hvor Ekren sykehjem ikke har hatt tilfredsstillende rutiner på plass.



Resultatet ble at ansatte og pasienter var uten strøm i 7 timer. Helt uakseptabelt. Når avdelingsleder blir konfrontert med er svaret følgende: «Det har blitt kaldt på huset, og vi har fått avdekket manglende rutiner».



Jeg stiller spørsmålstegn ved at disse manglende rutinene ikke har blitt avdekket på forhånd slik at man hadde hatt tilgang på reservestrøm i form av et aggregat tilknyttet huset. Dette er etter min mening en så alvorlig rutinesvikt at tiltak må iverksettes umiddelbart.



Jeg kan ikke annet enn å anta at det må har vært kjent fra tidligere at Ekren ikke har hatt tilfredsstillende rutiner for langvarig strømstans og jeg skal ikke spekulere videre i hvem som har det overordnede ansvaret, men èn ting er i alle fall klinkende klart, det må gjøres noe og det må gjøres nå!



Jeg foreslår følgende, overordnet ansvarlig, (i dette tilfellet må jeg anta at dette ansvaret må ligge på eier av bygget) må sørge for at det blir gjennomført en sårbarhetsanalyse og resultatet av denne vil gi svaret på hvilke tiltak som må iverksettes umiddelbart og hvilke tiltak man må jobbe med kontinuerlig i form av oppfølging og vedlikehold.



Pasientgruppen som bor på Ekren er mennesker som ikke er i stand til å ta vare på seg selv og det må til enhver tid etterstrebes å sørge for at disse pasientene blir ivaretatt på en faglig og etisk forsvarlig måte. De ansatte psykiske og fysiske arbeidsmiljø ved sykehjemmet likeså. Jeg ber innstendig om at overordnet ansvarlig tar dette alvorlig og sørger for at strakstiltak blir iverksatt umiddelbart slik at både pasienter og ansatte ved Ekeren slipper å oppleve dette igjen.



VOL har sendt innlegget til Hadsel-rådmann Ola Morten Teigen.

Kommunen hadde i forrige uke et evalueringsmøte etter strømbruddet på Ekren.