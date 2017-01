- Høyrepolitikk sikrer aktivitet og utvikling i distrikts Norge

Hva er egentlig god distriktspolitikk? Nå har Norges største parti som tidligere har vært opptatt av å fortelle at de har stått for bygging av landet, gått i tospann med Sp om at alt skal konserveres.

Begge disse parti snakker ned alt av utvikling og deres eneste budskap er at alt skal reverseres og være som før. Og det siste er at de vil påføre bedrifter og enkeltpersoner ei skatteregning på 15 milliarder hvis de vinner valget til høsten.

Nord-Norge går så det suser og med Høyre i regjering har vi levert det som næringsliv og befolkning har etterspurt. - rekordsatsing på vei og jernbane. Det bygges og planlegges vei i Nordland som aldri før. Vi stimulerer næringsliv og norske eiere gjennom vekstfremmende skattelettelser. At Ap og Sp gjentar sitt budskap om at vi har gitt skattelette til de rike faller på sin egen urimelighet når 82 % av skattelettelsene i perioden har gått til å gi lavere skatt til vanlige mennesker og bedrifter. Det er dette næringslivet har etterspurt – ikke en eneste gang har jeg fått henvendelse fra næringslivet i Nord hvor de ber om å få skatteregningen på 10 milliarder som Ap har lovet dem. Jeg har heller ikke hørt noen, bortsett fra Arbeiderpartipolitikere, som etterlyser regionale utviklingsmidler.

Hvordan var utviklingen i Nordland og Nord-Norge under de 8 rødgrønne årene? Kom det til flere gårdsbruk? Ble det flyttet ut flere statlige arbeidsplasser? Flyttet folk til distriktene i den perioden? Svaret på alt dette er dessverre nei. Til tross for det vil disse parti ikke tenke nytt.

Høyre/Frp regjeringen har gjennomført mange reformer, og det har vært reformer som Arbeiderpartiet har støttet opp om, men som de i ulik grad nå prøver å distansere seg fra. Kommunereformen gjennomføres fordi regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene skal være i stand til å ta på seg nye og større oppgaver, og alle innbyggerne i alle kommuner både skal få, og har krav på like gode tjenester.

Politireformen ble initiert av politiet selv gjennom flere analyser og sist gjennom Gjørv-kommisjonens rapport. Vi skal få et politi som er mer tilstede ute i kommunene, som er bedre i stand til forebygging, etterforskning og som påtaler kriminelle handlinger raskt.

Alle reformer som vi har gjennomført for å bedre tjenestene, er basert på faglige anbefalinger, som Ap og Sp velger å lukke øynene for. Og alle skremslene om vår politikk som de har prøvd å formidle er totalt feil. Regjeringen leverer på område etter område for å gjøre det attraktivt å bo å virke i hele landet.

Helga Pedersen drev skremselspropaganda om at kommuner ville sultefores med Solberg regjeringen. Det tvert motsatte er resultatet etter tre år. Ifølge KS har det reelle handlingsrommet for kommunene vært større de siste tre årene, enn de tre foregående årene under sosialistisk regjering. Til eksempel så har Nordlandskommunene i vår regjeringstid hatt en inntektsvekst på 132 millioner kroner, mot 6 millioner under de rødgrønne. For Finnmark som hadde en inntektsnedgang på 43,5 millioner under de rødgrønne, så har de en vekst på 34 millioner så langt i vår regjeringstid.

Den borgerlige regjeringen har så langt flyttet ut 324 arbeidsplasser. Det er mer enn under de rødgrønne.

Vår regjering legger mer vekt på lokalpolitikernes vedtak med det resultat at 7 av 10 saker i Kommunaldepartementet har blitt avgjort helt eller delvis i samsvar med kommunens vedtak. Tilsvarende når Senterpartiet satt i den rødgrønne regjering ble kun 4 av 10 vedtak opprettholdt. Kommunene kan nå selv avgjøre om de ønsker lokale snøscooter-løyper eller om de vil ha mindre vindkraftanlegg.

Regjeringen har økt det direkte tilskuddet for bedre fylkesveier med 1,5 mrd. kroner, og bevilgning til vedlikehold og fornying av riksveier er økt med 90 prosent sammenlignet med hva Ap/Sp fikk til. I tillegg er det satt av 286 millioner til tunnelsikring. Nå lukter det asfalt i hele Nordland og Nord-Norge.

Men viktigst av alt – for at det skal bo folk i distrikts-Norge må vi ha gode arbeidsplasser. Det har vi i nord.Reiselivsnæringen hadde et rekordår i 2016, fiskeri- og oppdrettsnæringen likeså. Skognæringen opplever igjen vekst, og bøndene har seks prosent årlig inntektsvekst. Felles for bedriftene er at de betaler mindre skatt, det har blitt billigere å ansette lærlinger og 31 flere kommuner har kommet inn under ordningen med redusert arbeidsgiveravgift – som betyr store besparelser for bedriftene.

God distriktspolitikk er å ha ei regjering som sier Ja. Ja til utviklingskonsesjoner i oppdrettsnæringen, ja til mineralnæringen, og ja til konsekvensutredning av Lo/Ve/Se. Ikke minst ei regjering som fortsetter å satse på samferdselsbygging, kunnskapsløft og trygghet for meg og deg i hverdagen. Og ikke ei regjering sier nei til utvikling og som sender ei skatteregning på minimum 15 milliarder til distrikts-Norge.