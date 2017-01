– Regjeringa vil sentralisere maten vår

I forslaget til ny landbruksmelding er forsøket på å sentralisere produksjonen av mat i Norge godt gjemt. Det trekkes fram fire mål; matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Men øverst på side 72 finner du den nye meldingas politiske kjerne. Hovedformålet med jordbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon. Det betyr at fire flotte mål, skal underordnes dette hovedformålet. Om vi skal oversette, slik at meninga blant alle ordene blir tydelig, så sier den blå-blå regjeringa at det aller viktigste for dem er mest mulig mat, billigst muligst. Det betyr at store deler av landet får store problemer når kravet til effektivisering og industrialisering overordnes målet om å utnytte lokale og norske ressurser til å produsere mat over hele landet.

I Norge har vi egg uten salmonella. Vi har den laveste bruken av antibiotika i Europa. Vi har ikke hormonkjøtt eller hormonmelk som i USA. Vi har lammekjøtt rett fra utmarksbeite og bønder med mulighet for ferie og fritid. Denne norske modellen settes nå på spill med den blå-blå-regjeringas forsøk på liberalisering og sentralisering.

Men mange er opptatt av mat med kvalitet. Av å kunne skape egne arbeidsplasser på bygda. Reiselivet er opptatt av kulturlandskapet og gode lokale matopplevelser. Av sjølforsyning, matvaresikkerhet og beredskap. Av dyrevelferd og beitebruk. Om du er opptatt av klima, og er usikker på forholdet mellom klima og rødt kjøtt. Husk at om du ikke tar den flyturen til Asia, kan du med god samvittighet spise rødt kjøtt i ti år.

Inntektsmålet er også viktig for den norske bonden. Vi har hatt et mål om å tette gapet mellom landbruket og resten av arbeidslivet. Inntektsmålet er ikke selvstendig definert i den nye meldinga. Det må inn igjen, fordi inntekt er viktig for at nye generasjoner skal ønske seg inn i landbruket.

Den nye landbruksmeldingen må gjennom en dramatisk endring, ellers så går den rett i makuleringsmaskinen når Senterpartiet går inn i ny regjering etter høstens valg.

Nordland Senterparti

Svein Eggesvik, leder

Siv Mossleth, gruppeleder

Kolbjørn Eriksen, leder næringskomiteen