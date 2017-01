Stiller spørsmål ved luftvern-argumentet

Nå har jo Forsvarsdepartementet (FD), regjering og Arbeiderpartiet gått ut med, og forsvart LTP med at alle våre baser må ha luftvern. Går ut fra at hensikten med dette luftvernet er å beskytte egne baser, pluss at ingen militære installasjoner skal kunne brukes av en evt. fiende. Men man har visst glemt at resten av befolkningen i Norge skal forsvares, og de høye herrer/damer mener jo at omstilling vil beskytte Andøyfolket, og det skal de nok ikke bruke penger på heller.

Man hevder, at Andøya flystasjon må ha luftvern, selv om overvåkningsflyene med mannskaper, teknikere og utstyr kommer til å bli forflyttet til en sikrere base, lenge før krigshandlinger vil være et faktum. Begrunnelsen for dette er, at man må beskytte den militært viktige strukturen på Andøya, selv om flyene, mannskapene og utstyret forsvinner.

I neste åndedrag sier de at det ikke blir aktuelt å bruke mange kostnader for å ta bort den militære strukturen, og at det meste skal stå igjen som det er i dag, forstå DET, de som kan.

Man skal ha en flyplass med lang rullebane, slik at alle typer fly kan lande der, altså en flyplass med alle fasiliteter og i full drift, og som kan brukes av militærfly, både nasjonale og NATO-fly, og stort sett de militære anlegg som før.

Så har vi etterretningsavdelingen FSTA som skal bli igjen på Andøya, det viktigste bombemålet utenom flystripen.

Man har planer om et dronesenter, og droner kan jo bære våpen som vi vet, og vil være et bombemål. Og i tillegg vil disse trenge teknikere og hangarer på lik linje med overvåkningsflyene.

Oksebåsen/rakettskytefeltet som kan skyte opp raketter, også i en krigssituasjon, bombemål.

Det finnes flere titalls Sheltere (bombesikre hangarer for jagerfly) som ikke skal fjernes, og kan brukes, bombemål.

Et tank-anlegg som kan brukes i en krigssituasjon av de som har herredømmet, bombemål.

Fjellanlegg, bombemål.

Radaranlegg finns vel også, bombemål.

Og et kaianlegg som skal oppgraderes og som også kan ta imot NATO-styrker om nødvendig, og der fienden også kan gå rett inn, og sette i land både mannskaper og utstyr hvis ikke NATO gjør det.

Altså, all militær struktur som er så viktig å beskytte, vil fortsatt være igjen på Andøya, viktige bombemål.

Og kanskje det viktigste av alt, beliggenheten. En fiende som angriper og overtar «kommandoen» i nordområde, noe som alle vet vil være scenariet i en evt. konfrontasjon med Russland. Der Nord-Norge i store trekk vil være tatt over av fienden, da NATO-styrkene trenger tid for å komme oss til hjelp. Og der fienden kan overta og lage base på her, og med Andøya som base vil russerne ha herredømme over porten til Nordishavet, og da blir det vel NATO som må bombe Andøya sønder og sammen for å ta over herredømmet, hvis man skulle bli spart av russerne.

Historisk sett kan man si, at først raserte politikerne Haugnes for å få en NATO-base på Andøya, og nå skal regjeringen og Arbeiderpartiet rasere Andøya ved å fjerne hjørnestensbedriften Andøya flystasjon, og for å fullende det hele, skal de sørge for at Andøya blir et av Norges største bombemål, uten noe forsvar, slik at man er helt sikker på at Andenes blir bombet sønder og samme, til slutt.

Men generalene og stortingsrepresentantene sitter jo trygt på Østlandet, der de skal samle det meste av forsvaret, så da er nok alt i orden. Og i tillegg vil de jo sitte med den gode følelsen, at de endelig har klart å radere Andøya bort fra kartet, og at de har brukt titalls milliarder av felleskassa på dette, er det sikkert verdt.

Jan-Arne Tverbak