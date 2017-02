- Eggdonasjon, på tide?

9. - 12. mars skal Høyre ha sitt landsmøte, her er det mye viktig og spennede som skal debatteres. Vi skal vedta ett Stortingsvalg som vi skal gå til valg på i 2017, hvordan skal Norge se ut om Høyre får 4 nye år. Med andre ord kan man si, hvordan dette møte går har en stor betydning.

Ett tema vi vet kommer til å bli debattert er eggdonasjon. I Høyre er det stor takhøyde, det er lov å være uenig og her vet vi at det er både for og mot sider.

Unge Høyre i Nordland har vedtatt at vi er for eggdonasjon, etter vi har hadd en debatt i fylkesstyret vårt.

Hvis et ektepar bestemmer seg for å få barn, men mannen er infertil vil tilgang på sæddonasjon være et enkelt medisinsk grep. Det samme kan ikke sies hvis en kvinne er infertil. Eggdonasjon er ulovlig og paret vil ikke bli gitt de samme mulighetene. Motargumentet har vært av medisinske og moralske grunner. I dag viskes de sakte men sikkert ut.

Er du kvinne, finnes det i dag ingen muligheter. Sæddonasjon og eggdonasjon er ikke det samme, men forskjellene er ikke så store at det er grunn til at det ikke skal kunne likestilles.

Å tillate eggdonasjon er en innstilling som flertallet av bioteknologirådet har lagt frem for regjeringen. Bioteknologirådet er et rådgivende organ som er oppnevnt av regjeringen for å bistå i spørsmål om genmodifiserte organismer og bioteknologi. Rådet består av ulike fagpersoner på forskjellige felt og flertallet har på mandat fra regjeringen gitt en klar signal for eggdonasjon. Det er på tide at Norge trekker inspirasjon fra våre naboland ser til våre naboland og blir det 23 landet i Europa som tillater eggdonasjon. Det er ikke lenger helsefarlig, og det er få til nesten ingen argumenter som skulle tilsi at det er uetisk.

Nordland Unge Høyre vil tillate eggdonasjon i Norge

Vi gleder oss til debatten og håper det går en åpen debatt fremover.