- Venstre er klare til kamp for landbruket i hele landet

Landbruksmeldingen legges frem for behandling i løpet av de neste ukene. Innholdet i denne har jeg registrert at det markeres motstand rundt i Nordland. Det er forståelig synes jeg.

Bøndene i nord vil gjøre folk og politikere oppmerksomme på konsekvensene. Til det vil jeg si; det er vi. Vi er på lag med bøndene i denne saken.

Venstres stortingsgruppe og fylkestingsgruppa i Nordland støtter landbruket i mange av de punktene de er kritiske til. Og de kan forvente vår støtte til disse i forhandlingene i næringskommiteen. Både gjennom fylkestinget og i Stortinget.

Jeg kan være så konkret å si følgende: - Det foreslåtte kuttet i avløsertilskudd er uaktuelt, det har vår næringspolitiske talsmann i Stortinget, Pål Farstad, utrykt helt klart. Det blir fra vår side også omkamp om melkeregioner, markedsordninger og landbruk i hele landet.

Vi har fått mange innspill på dette, og en av de tingene som er tydeligst, det er at ikke må rote det til med avløserordningen. Man må ikke flytte den inn i husdyrtilskudd eller noe annet. Dette er både på grunn av dem som allerede er i næringen, men ikke minst på grunn av rekruttering. Svekker man slike ordninger, er det lite gunstig for rekrutteringen. Og skal vi fortsette å ha et landbruk i Norge, og Nord Norge spesielt. Ja, så må det komme nye folk inn i næringen. Vi har liten tro på at dette vil hjelpe på for å si det slik sier Mikalsen.

Venstre er konsekvent på at landbrukspolitikken Stortinget vedtar i vår må legge til rette for å drive landbruk i hele landet. - Det skal gode grunner til, noe vi ikke ser nå, for at vi skal være med på endringene på korn og egg. Bidrar noe sentraliserende, vel, da er ikke vi med.

- Det har vært diskutert om man skal sende meldingen tilbake til departementet fordi det ikke er godt nok utredet, og fordi forslagene er tuftet på feil premisser. Det er ikke aktuelt for oss. Vi er komfortable med det som ligger på bordet, det er et dokument å starte diskusjonene på. Det er ikke farlig å diskutere. Men vi har gjort det veldig klart hvor vi står. Så får vi ta det fra der. Det er altså liten grunn til å tro at stortingsmeldingen blir vedtatt slik den ligger.

Avslutningsvis vil jeg påpeke følgende. -Vi ønsker ikke bare et landbruk som blir industrialisert, det må være rom for mangfoldet. Dette kommer ikke så godt fram i meldingen, og det er del av vårt ærend her. Så da håper jeg bøndene i Nordland vet hvor de har oss inn mot behandlingen av en viktig sak for landbruket avslutter Arne Ivar Mikalsen