- Likeverdig helse i Nord? 

I regjeringas og helseminister Høies nasjonale helse- og sykehusplan foreslås det at akuttfunksjonene på sykehusene skal «funksjonsfordeles», som det så fint heter. Det skal, ifølge planen, skape både utvikling, dynamisk samarbeid og spesialisering for fremtiden. Bodø Høyre og Nordland Høyre er fulle av lovord, men det er liten grunn til å juble hvis dette presses gjennom. Planen betyr i realiteten sentralisering av livreddende kirurgi, omgjøring av velfungerende lokalsykehus til lokalmedisinske senter over hele landet. Konsekvensen er mange ganger så lang reisevei for pasienter i akutt behov for hjelp.

For Nordland innebærer dette at Narvik og Lofoten kan miste fullverdig akuttberedskap på sine sykehus. Fødende som må ha keisersnitt må fraktes til Harstad eller Bodø. Det er flott at Høyre engasjerer seg for PCI- senter i Bodø, det gjør vi også i Rødt. Men hvor blir det av omsorgen for skadde pasienter og fødende som behøver akutt kirurgi, og der hvert minutt teller?

Vi bor i et fylke hvor det i deler av året er ekstremvær, med stengte veier der verken fly eller ambulanse kan hente eller bringe pasienter. Da er det livsviktig at vi har nærhet til fullverdige lokalsykehus, og tryggheten det gir er viktig for folks livskvalitet. Risikoen for pasientene når avstandene er store og tidsaspektet er avgjørende, nevnes ikke med ett ord. Heller ikke det faktum at Narvik-området mister ambulanseflyet når flyplassen stenger 1. april. Fra 2018 vil det være små helikoptre både i Brønnøysund og på Evenes. De små helikoptrene flyr saktere, har dårligere løfteevne og er mer følsomme for dårlig vær. De kan ikke ta med hundeekvipasjer og annet innsatspersonell uten videre. Muligheten for å fly ut dykkerteam begrenses. Brannmenn med klippeutstyr kan ikke tas med til ulykkessteder. Muligheten til å fly kuvøsebarn svekkes, og pasienter med hjerte-lunge-maskin får ikke lenger et tilbud. Helseforetakene lyser nå ut anbud på ambulansefly. Her velger de å be om jetfly i Sør-Norge, men bare propellfly i Nord-Norge.

Beskjeden som sendes til befolkninga i Nord-Norge, er det ikke lengre mulig å ta feil av: Det er forskjell på folk i nord og sør.

Når nå Narvik og Gravdal står på lista over sykehus som skal fratas kirurgisk akuttberedskap, og akuttkirurgien ved sykehuset i Mosjøen ble nedlagt allerede i 2006, forsøker Høyre å overbevise oss om at akuttmedisinsk beredskap er like godt som akuttkirurgisk beredskap. Ikke alle forstår forskjellen, men kirurgisk beredskap er selve forskjellen på et lokalmedisinsk senter og et sykehus. Det innebærer blant annet mulighet for fullverdig fødeavdeling, mens en ved kun indremedisinsk beredskap utelukker kirurgisk beredskap. Under slike forhold er det kun jordmorstyrt fødestue, noe som innebærer at det ikke kan utføres keisersnitt. Risikoen for fødende passer helseminister Høie godt på å ikke nevne. Nedsnakking av lokalsykehusene er Høie med partifeller derimot flinke til. Uten noen form for dokumentasjon hevdes det at sykehusene er for små, har for mange vikarer, for små opptaksområder og for få kirurgiske operasjoner til å gi forsvarlig kvalitet.

UNN Narvik og Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal har i dag et faglig godt tilbud, og de behøver akuttkirurgisk beredskap hele døgnet også i fremtida. Det er helt avgjørende for befolkningas sikkerhet, og for utvikling og bosetting i fylket.

Når statsråden selv har X antall sykehus innenfor en rekkevidde på 20 minutter, utviser han litt av en arroganse om han stripper vår region for samme tilgang til viktige helsetjenester. Rødt vil kjempe for sykehusene, for luftambulansen og for like helsetjenester i hele landet. Vi har fått en Nasjonal helse- og sykehusplan som ikke handler om å bedre helsetilbudet for folk, men derimot om sentralisering og kyniske innsparinger. Selv har jeg undret meg over lojaliteten fra lokale Høyre-folk. Hvordan kan de interne diskusjonene i partiet egentlig ha vært? " Her er det mye å spare, så vi får heller tåle litt svinn" eller? Sikkert er det i alle fall at ingen avgjørelser tas uten at en har beregnet risikoen.