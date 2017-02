- Offentlige velferd er et offentlig ansvar

– Tulledebatt om profitt Fagforbundet vil ha en god debatt om hvordan barnehagesektoren finansieres.

Fagforbundet mener prinsipielt at offentlige velferdstjenester er et offentlig ansvar, og skal være offentlig drevet. Det betyr verken at vi er imot private barnehager eller mener de er dårlige barnehager slik Arild M. Olsen i Private barnehagers landsforbund (PBL) synes å tro. Derimot er Fagforbundet skeptiske til at barnehagesektoren skal være en arena for eiere som først og fremst er ute etter å tjene penger.

Overskuddene i barnehagesektoren har de siste årene vært store. Siden sektoren er fullfinansiert av det offentlige, og dermed ikke er regulert av vanlige markedsmekanismer, må det være lov å diskutere hvilke økonomiske rammevilkår barnehagesektoren har.

En debatt med det utgangspunktet vil ikke Arild Olsen i Private barnehagers landsforbund ha. Og det skjønner jeg, for jobben hans er å bedre rammevilkårene for de private barnehagene. Han har gjort jobben sin bedre enn de aller fleste. Profittmarginene i mange private barnehagekonsern er rett og slett veldig gode. Derfor er det merkelig at Arild Olsen fortsatt insisterer på at rammevilkårene er nærmest hårreisende dårlige.

Sannheten er at PBL har fått gjennomslag for at tilskuddet til de private barnehagene er like høyt som til de offentlige barnehagene. Uten at de private barnehagene har de samme utgiftene. For eksempel er det sånn at pensjonsutgiftene i private barnehager er langt lavere enn i offentlige, men private barnehager får tilskudd som om pensjonsutgiftene er like store.

Jeg tror at finansieringsordningen for barnehager kan bli mer treffsikker og forutsigbar. Det kan vi diskutere videre i årene som kommer, men da må også Arild Olsen slutte å framstille de private barnehagene i den økonomiske offerrollen han gjerne gjør. Det er det ikke grunnlag for.

Det er merkelig at Arild Olsen velger å påstå at kvaliteten i de private barnehagene er så mye bedre enn de kommunale barnehagene. Undersøkelsen han viser til om kundetilfredshet viser at foreldre i Norge er fornøyd med barnehagetjenestene de får levert i begge sektorer. Her har vi i hele sektoren dyktige ansatte som jobber med ungene våre. Påstander om pedagogtetthet, sykefravær og bruk av arbeidstid slik beskrevet i Olsens innlegg i AN 27.01.17 kjenner ikke vi oss ikke igjen i. Her regner jeg med Arild Olsen kan sette fram statistikk og frittstående undersøkelser som underbygger hans påstander.