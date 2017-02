- Vil ha krafttak mot marin forsøpling

Heldigvis begynner verden nå å forstå for et enormt problem plast er for livet i havet. En syk og avmagret hval, med 30 plastposer i magen har opprørt alle som har sett bildene. Også miljøvernministeren ønsker nå at vi skal droppe plastposene. Miljøpartiet De Grønne ønsker et krafttak mot marin forsøpling, og stortingsrepresentant Rasmus Hansson fremmer nå for Stortinget ti nasjonale tiltak for å stanse forsøpling av havet og kysten. Det er vårt håp at et samlet Storting vil være med på dette krafttaket.

Det er krevende arbeid å samle inn avfall som i dag ender i sjøen og spres med de store havstrømmene på tvers av landegrenser. Det blir som et evighetsarbeid, der man kun behandler symptomene, uten å ta grep om kilden til problemene.

Anslagsvis dumpes 8 millioner tonn søppel i verdenshavene hvert år. Tallet er så stort, at det er vanskelig å forestille seg. 60-80 % av dette er plast. Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet anslår at over 34 000 tonn søppel dumpes i norsk økonomisk sone hvert år. Så kan klimaministeren gjerne si at det meste av plast i havet kommer andre steder fra, men vi har definitivt våre svin på skogen her i landet også.

I Norge har vi liten oversikt over hvor mye avfall som leveres til land og hvor mye som dumpes fra båter og skip; vi mangler et helhetlig system som kan danne grunnlag for rapportering og kontroll.

Heldigvis fins det lokale aktører som jobber med å finne de gode løsningene. Bedriften Delitek i Øksnes, forsøker gjennom sitt pilotprosjekt Renomar å etablere et helhetlig system, for kontroll og innhenting av avfall fra kyst og havflåte. Målet er at det skal lønne seg å ta med søppel til land, og at det skal finnes mottaksstasjoner som tar imot alle typer avfall, som igjen kan bli til en ressurs. Dette kan også gi lokale arbeidsplasser langs kysten i Nordland. Finansieringsinstitusjoner som feks Innovasjon Norge og Siva bør åpne lommebøkene når Renomar ber om drahjelp til dette viktige prosjektet.

Miljøpartiet De Grønne fikk i desember alle partiene på Nordland Fylkesting med på en uttalelse om viktigheten av å ha systemer for innsamling og kontroll på den marine forsøplingen. Det er vårt håp at Stortinget lar seg inspirere av et samlet Nordland Fylkesting, og stemmer sammen med Miljøpartiet De Grønne sin ene stortingsrepresentant i denne saken. Livet i havet, er vårt felles ansvar.