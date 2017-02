Forsvaret i Nord - Se til Finland som bruker halvparten av det Norge bruker av penger – Dropp Evenes og bruk heller Banak

Se til Finland som bruker halvparten av det Norge bruker. De driver ikke å bygger opp nye militære installasjoner i hytt å pine. Dessverre tror jeg at driften av vår Orion base på Andenes står i stein i løpet av 2018. Dette skyldes personellflukt pga politiske vedtak. Når vi vet at utdanning av nytt Orion personell stopper i 2018 blir det jo ikke etterfyll i bunnen. Nei dette er ikke bra. Basen er vedtatt nedlagt i 2023. Og før den tid er det nesten 2 stk nye LTP fra politikerne.

I gårsdagens og dagens Nordlys er det to oppsiktsvekkende debattinnlegg av Øystein Steiro SrTidl. sikkerhetsrådgiver for Europaprogrammet, Norsk Institutt for Strategiske studier og flere politiske partier. Bakgrunn fra utenriksstjenesten og norsk representant på ekspertnivå i EØS-forhandlingene. Hans sammenligning mellom finsk og norsk forsvar er ganske enkelt utrolig og nesten latterlig å lese. Mens vi har en hær på 3 600 (nettopp opplærte) soldater + 35 000 HV-soldater, har Finland en 16 000 mann stående hær pluss 230 000 i mobiliseringshæren.

Vi har 14 artillerikanoner mens Finland har 84. VI har 52 stridsvogner (hvorav halvparten ikke er operative), mens Finland har 250. Luftvern; Ett missilsystem i Norge, 24 i Finland. Hærhelikopter; 0 i Norge, 20 i Finland. Og så kommer rosinen i pølsa; Norge har 831 oberster og generaler, mens Finland hr 130! Til gjengjeld bruker vi 60 % av forsvarsbudsjettet til adminstrasjon (som har gitt oss en drøss feilinvesteringer og tap), mens Finland bruker 12% av budsjettet til administrasjon.

Bruk pengene i Norge på å holde flyene i lufta, båtene på havet og soldaten ute i felt.

Dropp fighter på Evenes og bruk heller Banak.