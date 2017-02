- Utvidelse av ordningen med pleiepenger for pleie av dine syke barn

Forslag til endring av pleiepengeordning har vært ute på høring, og regjeringen har vedtatt å utvide dagens pleiepengeordning betydelig. Denne saken kommer nå til Stortinget og vil virke fra høsten.

Som forelder er det en stor påkjenning å oppleve at ens eget barn blir alvorlig syk. Derfor utvider nå regjeringen pleiepengeordningen slik at flere skal få mulighet til å pleie sine syke barn og være der når barna trenger dem som mest. Uten at det får økonomiske konsekvenser for familien.

Med den nye ordningen vil hele 9000 flere bli inkludert i ordningen og det innebærer en dobling av antall mottakere. Det lempes på sykdomskravet samt at varig syke barn inkluderes i ordningen.

Når man som forelder opplever at ens eget barn blir alvorlig syk er det siste de trenger et byråkrati som jobber i mot dem.

Regjeringen forenkler nå ordningen slik at det blir mindre skjemavelde for foreldrene.

• Mange skjønnspregede vilkår har gitt NAV krevende utfordringer som kan føre til forskjellsbehandling. Flere grupper syke barn har ikke vært omfattet av ordningen, eller har opplevd å gå inn og ut av ordningen samt at ordningen er uforutsigbar. Dette skal det nå bli slutt på. Hovedvilkåret skal være at barnet er sykt og har behov for tilsyn og pleie.

• Regjeringen foreslår å gjøre ordningen langt mer fleksibel slik at man bedre kan kombinere jobb med å følge opp barnet sitt- man kan ta ut halve dager, hele dager og doble dager. For eksempel kan foreldre bruke halve dager på barnet og halve på arbeid hvis det er ønskelig.

I endringene som nå kommer økes aldersgrensen opp til 18 år for alle grupper. Den var tidligere 12 år. Et annet viktig signal er at også barn med mindre alvorlig sykdom nå vil gi rett til pleiepenger, forutsatt behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.