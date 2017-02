- Nordland trenger ikke samferdselskutt

I forrige uke ble utredninga om fremtidig ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland lagt fram. Bakgrunnen sies å være behov for å modernisere samferdselstilbudet som er en bærebjelke i fylket. Det nye kartet skal ”fremme bolyst” og gi befolkninga, næringsliv og turister et bedre tilbud. I stedet for å styrke dagens tilbud raseres viktige ruter langs kysten vår. Mange blir berørt, men det er særlig tre kutt som bør trekkes fram:

Hurtigbåttilbudet til Træna foreslås nedlagt. Træna er et av de mest verdiskapende og nytenkende samfunnene i Nordland. Det produseres for millioner årlig, og befolkninga har i tillegg skapt en festival og et kulturmiljø som trekker turister fra hele verden. Hurtigbåttilbudet brukes av lokalbefolkninga for å komme seg til Sandnessjøen på sykehuset, for handel eller for å reise med fly. Det brukes for å komme seg til nabosamfunnene Lovund og Onøy, og til fastlandet. Selv i dag er ikke dette tilbudet optimalt, da hurtigbåtene ofte stoppes av vær og vind fordi fylkeskommunen ikke klarer å stille med båter laget for forholdene på Trænfjorden. Hvis det nye samferdselskartet blir vedtatt vil tilbudet ytterligere svekkes, ved at eneste veien til og fra Træna går via ferge.

Det andre kuttet verdt å trekke fram er på Nordlandsekspress-rutene (NEX). I dag går NEX 1 fra Bodø til Sandnessjøen, mens NEX 2 går fra Bodø til Svolvær. Båtene brukes av pasienter som skal til Bodø fra Helgeland og Lofoten, og den brukes av folk langs kysten som har Bodø eller Sandnessjøen og Svolvær som sine regionssentre. Båtene brukes også av turister som vil oppleve Helgelandskysten, eller som vil se Steigen, Hamarøy og Lofoten. Lørdagsruta på NEX1 og NEX2 foreslås nedlagt, og NEX2 skal ikke lengre gå til Svolvær bortsett fra fredager, men stoppe i Skutvik i vinterhalvåret. I tillegg skal enkelte mellomsteder legges ned.

Det tredje kuttet er at NEX-båtene ikke lengre skal ha lasterom. Dermed kan fylkeskommunen stille med mindre og billigere båter. For mange samfunn langs kysten blir transportmulighetene for produkter som blir produsert på øyene innskrenket. Og for butikker og befolkning blir mulighetene for godsfrakt til øyene innskrenket.

Det nye samferdselskartet har som mål å modernisere samferdselssektoren, fremme bolyst, verdiskaping og turistindustrien. Det klarer de ikke. I stedet blir målet om å spare inn 73 millioner kroner det overordna, og viktige hurtigbåt- og fergeruter rasert for økonomiske innsparinger. Dette fremmer ikke bolyst, og gir heller ikke næringsliv og turistindustri gode forhold.

H/Frp regjeringa har beslutta å redusere tilbakeføringene til fylkeskommunen med nesten 300 mill årlig fra 2019. For Rødt blir dette en av de viktigste sakene som må opp i stortingsvalgkampen. Det dreier seg om folk langs kysten skal ha arbeid og levelig boforhold. Det har stor nasjonal betydning!

Rødt vil i fylkestinget og i kommunestyrer over hele fylket jobbe for et bedre samferdselstilbud, og vil jobbe sammen med alle de som langs hele kysten nå protesterer mot det nye samferdselskartet og de kuttene det innebærer.

Ingeborg Steinholt

Gruppeleder på fylkestinget i Nordland og 3. kandidat til Stortinget for Rødt