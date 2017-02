– Beslutningen er helt ubegripelig

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1896. Det er 57 lokale avdelinger over hele landet og totalt 7000 medlemmer. NROF avd. Vesterålen er en av disse lokale avdelingene.

NROFs formål er å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder reservens kompetanse og fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret.

Nettopp begrepet forsvarsvilje er sentralt i NROF’s virksomhet. Alle medlemmer har gjennom sitt medlemskap signalisert at de har den nødvendige vilje til å forsvare fedrelandet. Denne viljen er fundert på troen om at det norske militærvesen har nødvendige kampmidler og strukturer som skal til i en gitt situasjon. Uten troen på at det nytter å bite fra seg, er det vanskelig å skape den nødvendige vilje.

Her stiller NROF avd. Vesterålen spørsmål ved om nettopp viljen til å forsvare sitt land kan være på gyngende grunn når Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) legger opp til en betydelig reduksjon av baser i Nord-Norge, herunder Andøya Flystasjon. Det gjør ikke saken bedre at Heimevernet (HV), som har det territorielle ansvaret, ikke har personell å hente fra de andre våpengrenene, da for få soldater fra vår landsdel faktisk avtjener verneplikten og reduksjoner i HV derfor blir nødvendig.

NROF avd. Vesterålen er bekymret for hva betydelige nedleggelser og reduksjoner i Forsvaret gjør med både evne og vilje til å forsvare vårt land.

Som lokalavdeling for Vesterålen uttrykker vi helt klart bekymring for hva flyttingen av maritim overvåkning til Evenes kan føre til. I stor utstrekning betyr det nedleggelse av Andøya Flystasjon. NROF avd. Vesterålen uttrykker den største bekymring over dette som ser ut til å være en beslutning tatt på sviktende grunnlag.

Ingen i NROF avd. Vesterålen har så langt blitt forelagt noe dokument som gjør nedleggelsen av Andøya Flystasjon forståelig eller nødvendig. For oss fremstår beslutningen helt ubegripelig, spesielt når en vet at det tidligere har vært skrevet mye fra Forsvaret selv om de operative problemer som behefter ved Evenes.

NROF avd. Vesterålen mener at nedleggelsen av Andøya Flystasjon er feil, både med tanke på den politiske ustabilitet som hersker i verdensbildet, men også i forholdet til den norske forsvarsviljen. Mister vi troen på at det nytter å gjøre noe, mister vi også viljen.

NROF avd. Vesterålen ber om at vi forelegges forklaring på hvorfor det er nødvendig å legge ned Andøya Flystasjon ut over det tallmateriale som er fremkommet i LTP som de færreste fester lit til. Skulle det finnes såkalt «Gradert materiale» skulle det ikke være større problemer ved å forelegge dette medlemmer av NROF enn sivile politikere. I alle fall bør dette, i tilfelle det finnes, forelegges de ansatte ved Andøya Flystasjon som er sikkerhetsklarerte.

NROF avd. Vesterålen mener at LTP med sine forslag om nedleggelser av bl.a. Andøya Flystasjon er en trussel mot forsvarsviljen i folket all den stund beslutningen ikke kan forstås av verken den vanlige mann og kvinne, eller yrkes/fagmilitære.

NROF avd. Vesterålen ber om at beslutningen om å flytte den maritime overvåkningen til Evenes omgjøres, og at Andøya Flystasjon drives videre.

På vegne av styret i NROF

Jonn Arthur Aas