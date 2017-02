– Rikspolitikerne spiller «russisk rulett» med vår felles sikkerhet

Det er en kjensgjerning at av og til står fakta og andre naturlover i veien for det som noen aktører av ulike grunner ønsker skal skje i samfunnet. Da er det fistende å endre virkeligheten slik at den passer bedre med hvordan man ønsker at utviklingen skal gå, og dermed sørge for at en «alternative sannhet» nettopp støtter opp om en slik ønsket utvikling. Faren er dog at det kan resultere i svært uheldige konsekvenser hvis ting gjennomføres i henhold til denne «alternative sannheten».

Jeg skal ikke påstå at det er nettopp det ledelsen i Forsvaret og FD har gjort i forarbeidene til den nylig vedtatte LTPen, men det er jo fristende å tro at det er nettopp det som har skjedd med mange av forslagene i langtidsplanen, for eksempel den om å legge ned Andøya flystasjon.

Det er forstemmende og foruroligende å se at store deler av det rikspolitiske miljøet ikke har forstått konsekvensene og hvilken katastrofal og kostbar feil de er i ferd med å gjøre ved å legge ned Andøya militære flystasjon og flytte overvåkningsskvadronen (333 skvadronen) til Evenes.

Når det gjelder Andøya flystasjon som base for de nye maritime overvåkningsflyene, så er det hevet over enhver tvil at det er mest lønnsomt for samfunnet å la de forbli på Andøya flystasjon, både investerings- og operasjonsmessig. Det kreves noen mindre utbedringer på et par hangar-porter på Andøya flystasjon for å gjøre basen klar til de nye P8-flyene. All annen MPA-infrastruktur og støttefunksjoner samt E-tjenestens analyseavdeling er allerede på plass på basen. Investeringene vil være på noen få millioner kroner.

Ved flytting av 333-skvadronen til Evenes vil all MPA-infrastruktur måtte bygges opp på nytt fra grunnen av der. Det kreves nye hangarer, fly-operative flater med vaskeplass, skvadronsbygg, beskyttet områder for armering av fly og annen viktig infrastruktur. Et forsiktig anslag bygget på tilgjengelig informasjon tyder på at det vil kreve rundt 2,5 milliarder kroner i investeringer for å kunne drifte MPA fra Evenes. Da er kun investeringer knyttet til selve MPA-driften tatt med.

Så sies det fra FD (Forsvarsdepartementet) at det er mye dyrere å drifte to flystasjoner enn bare en. Det er mulig hvis man isolert ser på utgiftene over forsvarsbudsjettet, men det blir mye dyrere å drifte Evenes som ene-base med behovet for enormt store investeringer når man ser på de totale utgiftene som vil bli belastet over Statsbudsjettet.

Stortinget har vedtatt at når Forsvaret har forlatt Andøya flystasjon, så skal flyplassen utrustes slik at den kan ta imot «store fly» (B747, AN124) slik at ASCs (Andøya Space Center) behov for mottak av store komponenter med fly til sin aktivitet blir ivaretatt. Det kreves noen hunder millioner kroner investeringer på Andøya for å få flyplassen godkjent i henhold til kravene i som stilles i den nye flyplassforordningen for mottak av «store fly» (kategori F).

Her hva Stortinget har sagt i LTP:

«Komiteen ber regjeringen vurdere ATCs eventuelle infrastrukturbehov. Som et minimum må Andøya flyplass opprettholdes også etter 2020, med en rullebanelengde som gjør det mulig for ATC å basere sin drift på at store fly fortsatt kan lande på Andøya. Komiteen legger videre til grunn at Forsvaret ved spesielle anledninger kan støtte ATC der militær tilstedeværelse er en forutsetning for gjennomføring av aktiviteten.»

FD hevder i forskjellige sammenhenger at ASC/ATC (Andøya Space Center/Andøya Test Center) skal stå for kostnadene ved investeringer og drift av Andøya flystasjon etter at Forsvaret har forlatt stasjonen. Dette er en alt for lettvint måte av FD å fraskrive seg ansvaret på. Faktum er at for ASC/ATC skal overleve finansielt og driftsmessig ved en slik løsning som FD her ønsker, så må eieren Staten ved Nærings- og Fiskeridepartementet ta det meste av disse ekstra utgiftene over sine budsjetter.

Følgelig vil samfunnet og Staten måtte betale for investeringer og drift av disse to flyplassene uansett hva som skjer. Det likegyldig for skattebetalerne hvilke budsjetter disse pengene bevilges over. De belastes samfunnet uansett.

Et annet moment som veldig raskt kommer til å bli et uoverkommelig problem, og som jeg mener er å spille «russisk rulett» med vår felles sikkerhet, er at man allerede i dag står i fare for å miste mange av de høyt kvalifiserte og erfarne ASW-operatørene ved overvåkningsskvadronen på Andøya. Det er i dag langt færre komplette mannskap enn under den «kalde krigen», og allerede nå er mange av de med lengst erfaring i ubåt-jakt ute etter å skaffe seg nye og sikre jobber utenfor Forsvaret. Disse mannskapene er av NATO betegnet som de desidert beste på dette området i hele NATO-alliansen. LTP-vedtaket vil om kort tid ødelegge dette unike fagmiljøet i Norge hvis ikke noe blir gjort omgående.

Når vi så i tillegg vet at det tar anslagsvis 8-10 år med praktisk erfaring etter endt utdanning for at operatørene er på et høyt nok nivå for den tjenesten de skal drive, så forstår alle at det om kort tid kan bli umulig å levere denne tjenesten fra Norge. Det vil bli nærmest umulig å mønstre et komplett og kompetent mannskap. Videre vil det i denne situasjonen være svært vanskelig å fase inn de nye overvåkningsflyene (P-8) innen rimelig tid, det kan ta mange år før P-8 blir operativ i et slikt scenario. Faren er at denne famøse planen om flytting av MPA-skvadronen fra Andøya til Evenes vil føre til at Norge i en periode på flere år ikke vil være i stand til å oppfylle sin viktigste oppgave i NATO, nemlig skaffe informasjon om fremmede ubåters bevegelser i Norskehavet.

Dette faktum kommer nok til å være oppsiktsvekkende både for NATO og USA, og man vil nok med tanke på den økte spenningen mellom stormaktene, forlange at Norge legger til rette for at amerikanske overvåkningsfly kan operere fra norske baser. Når man så vet at USNavy har uttrykt i forskjellige sammenhenger at de primært ønsker å operere ut fra Andøya, så skjønner man fort at dette ligger an til å bli en skikkelig «kattepine» for våre rikspolitikere. En annen ting er at en slik fast stasjonering av 5-7 amerikanske overvåkningsfly ved en nord-norsk base, vil sette Norges forhold til vår store nabo i øst på en skikkelig prøve.

Man får bare håpe at flertallet av våre stortingspolitikere nå ser at avgjørelsen om å legge ned Andøya flystasjon og flytte overvåknings-skvadronen ikke kan forsvares verken økonomisk, operasjonelt eller samfunnsmessig, og at man sørger for at Stortinget endrer denne beslutningen snarest, helst før sommeren i år. Da har man kanskje muligheter til å beholde mange av de mest erfarne operatørene i tjenesten, og at deres unike erfaring kan benyttes i opplæringen av nytt personell framover.

