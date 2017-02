- Ap vil sende fraværsgrensen i graven

For Hadsel videregående skole har fraværet gått ned med 34 % og i Sortland har fraværet gått ned med 35 %. Nå frykter Høyre at Arbeiderpartiet vil reversere ordningen hvis de kommer i regjering.

Å fjerne fraværsgrensen, som gjør at elevene er mer til stede og lærer mer, er å gjøre elevene en bjørnetjeneste.

I Arbeiderpartiets forslag til nytt stortingsvalgprogram står det at «partiet vil erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring.»

Hvis Ap får gjennomslag for å fjerne grensen vil elevene være mer borte og lære mindre. Det forbereder dem heller ikke til et arbeidsliv der udokumentert fravær er uakseptabelt.

Jeg slår meg ikke til ro med at Arbeiderpartiets forslag vil ivareta og videreføre de store forbedringene videregående skoler i hele landet har hatt i fraværsreduksjonen, og mener den nye fraværsgrensen bidrar til nettopp å hjelpe de elevene som trenger det mest, og at en reversering vil ramme de elevene hardest.

Alle er enige om at en god lærer er viktig for at elevene skal lære mer i skolen. Det hjelper ikke med gode lærere hvis elevene ikke er til stede i klasserommet. Uten en tydelig fraværsgrense får heller ikke lærerne mulighet til å fange opp de elevene som faktisk sliter.

Arbeiderpartiet skal avgjøre sitt standpunkt på partiets landsmøte 20. - 23. april i Oslo.

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) som sitter i stortingets utdanningskomité for Arbeiderpartiet er uenig med Høyre, og har uttalt følgende til ANB;

- Vi vil den såkalte skulkingen til livs, men ikke gjøre det vanskeligere for elever som sliter. Høyre må slutte med skremselspropagandaen sin og ta innover seg at samtlige partier i opposisjon er uenige med regjeringens modell. Vi har hele tiden vært åpne på at fraværsreglene langt fra er perfekte.