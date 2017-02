- Gir positive ringvirkninger

Sjømatnæringen er viktig for mange kommuner og fylkeskommuner. Kommunene og fylkeskommunene er også en viktig partner for å legge til rette for videre vekst i næringa. Men for å legge til rette for sjøareal, har kommunene et sterkt ønsk om å få mer igjen i form av direkte inntekter, relatert til tilrettelegging for denne næringen.

Fakta

I behandlingen av havbruksmeldingen bestemte Stortinget at 80 prosent av vederlaget fra fremtidige kapasitetstildelinger til lakse- og ørretoppdrett tilfaller kommunal og fylkeskommunal sektor, og at midlene skal fordeles gjennom et havbruksfond. Inntektene som skal fordeles gjennom havbruksfondet er dermed direkte koblet med størrelsen på de vederlag som innbetales i forbindelse med tildeling av vekst.

Utbetalinger til fylkeskommuner og kommuner skal skje kort tid etter at midlene er kommet inn til fondet og den aktuelle tildelingsrunden er gjennomført. Som en fordelingsnøkkel mellom kommunene og fylkeskommunene brukes lokalitets-MTB.

I revidert nasjonalbudsjett 2016 foreslo regjeringen at kommunal sektors andel av inntektene fordeles mellom kommunene og fylkeskommunene med henholdsvis 87,5 og 12,5 prosent. Stortinget hadde ingen innvendinger mot verken dette eller andre deler av regjeringas forslag til hvordan midlene skal fordeles.

Innenfor kommunenes andel holdes det av 12,5 prosentpoeng til fordeling blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 millioner kroner til en enkeltkommune.

Høyre i nord mener

For at det skal være midler å fordele gjennom havbruksfondet må det altså tildeles vekst i oppdrettsnæringen. Vi mener det er viktig at kommuner som er vertskap for oppdrettsnæringen får igjen for jobben de gjør med tilrettelegging. Dette vil øke inntektsgrunnlaget for kystkommuner med havbruksvirksomhet, noe som er viktig for å sikre at kystsamfunn forblir attraktive bo- og arbeidsplasser, som er en forutsetning for en videreutvikling av havbruksnæringen som nasjonens framtidige vekstnæring.

Høyre i Finnmark, Troms og Nordland forventer at regjeringen prioriterer arbeidet med å få etablert det framtidige vekstsystemet raskt, og vi forventer også at utbetaling av vederlag fra havbruksfondet til kommunene er klargjort for de første utbetalinger før sommeren.

Høyre i Finnmark, Troms og Nordland mener prinsipielt at kommuner som legger til rette for havbruksnæringen, skal belønnes selv om ønsket vekst ikke oppnås slik intensjonene for havbruksfondet er definert.

Vi mener derfor at regjeringen også må være villig til å vurdere alternative incentivordninger for kommuner som har bidratt til vekst i næringen, enten til erstatning for, eller i påvente av at havbruksfondet er operativt for utbetaling av midler til kommunene, basert på forventet vekstnivå.

Høyre er særdeles fornøyd med at denne regjeringen for første gang har etablert økonomiske incentiver for kommuner som ønsker å tilrettelegge for vekst i havbruksnæringen, og på vegne av de samme kommuner så uttrykker vi utålmodighet for at ordningen effektueres raskt.