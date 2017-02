- Utvid Skagen flyplass

Lofoten og Vesterålen er en region som består av i overkant av 60.000 innbyggere. Regionene har en betydelig nasjonal verdiskapning innenfor fiskeri/havbruk og reiseliv.

I forbindelse med en nødvendig utvikling av Leknes lufthavn (Vestvågøy) og Helle lufthavn (Vågan) er det gjennomført værmålinger for å kartlegge en mulig flyplass på Gimsøya i Vågan kommune. Værmålingene slår fast at Gimsøy værmessig ikke kan realiseres til erstatning for Leknes og Helle. For Stokmarknes Lufthavn Skagen i Vesterålen har Avinor satt på vent en planlagt forlengelse av rullebanen.

Som følge av at Gimsøy ikke kan realiseres som ny flyplass for Lofoten legger Nordland FrP til grunn at Leknes Lufthavn snarest mulig utvikles og utvides med forlenget rullebane. Nordland FrP legger til grunn at løsningen for Leknes må ses helt uavhengig av en fremtidig løsning for Helle og Skagen Lufthavn. Dette for å imøtekomme befolkningen og næringslivets behov vest i Lofoten.

Nordland FrP legger videre til grunn at fremtiden for Helle Lufthavn (Vågan) og Stokmarknes Lufthavn Skagen (Vesterålen) avgjøres når utredningen for kryssing av Hadselfjorden, samt Avinors plan for fremtidig lufthavnstruktur, foreligger.

Dersom Hadselsand-alternativet, inklusiv kryssing av Hadselfjorden, ikke vil kunne realiseres, fastholder Nordland FrP at lufthavnene Skagen og Helle snarest må utvikles og utvides for å imøtekomme dagens og fremtidens behov.

Fremmet av Vestvågøy FrP, Vågan FrP og Hadsel FrP, og vedtatt og oversendt stortingsgruppen av fylkesårsmøtet.