Brukerorganisasjoner er blitt invitert til å være med i planleggingsprosessen og her ser vi at et terapibasseng er det vesentlige for å få et helhetlig rehabiliteringstilbud i Sortland. Dette ser rådmannen bort fra og det er også kommet signaler fra det politiske miljø om det samme. Hvorfor blir brukerorga-nisasjonene invitert til å komme med råd når vi ikke blir hørt?

Det blir dessuten sagt at det finnes et terapibasseng på Lamarktunet og bruken skal utvides. Det finnes ikke noe terapibasseng på Lamarktunet. Her finnes et terapibad – dvs. et boblebad – som kan romme inntil 4 personer. Her er det ikke plass for treningsgrupper som medlemmer i brukerorganisasjonene og mange andre grupper trenger.

Nå har vi sjansen til å få etablert et svært etterlengtet og behovsrealitert tilbud i Sortland som gjør at mennesker med behov for rehabilitering og terapibehandling får et lokalt samlet tilbud. Mange reiser på det som kalles ”kurbad” og hva er det vesentlige her – jo, bassenget. Mennesker med kroniske sykdommer og skader er de som blir minst prioritert i dagens samfunn på alle nivåer – nå kan Sortland kommune gjøre noe med dette slik at vi får et helhetlig helsehus med de tilbud som brukerne trenger!