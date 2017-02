Påstander, spekulasjoner og personangrep

Slik Guldberg ordlegger seg, er jeg i tvil om han i det hele tatt har lest undertegnedes artikkel, som for øvrig var et tilsvar til Stortingsrepresentant fra SV, Torgeir Knag Fylkesnes artikkel om «Skattebetalerne betaler oljelobbyens lønninger».



Ut over å konstaterer at Guldberg er uenig med LoVe Petro om konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II, ønsker undertegnede å legge død spekulasjonsregnestykket til Guldberg om at LoVe Petro vil motta 5,5 millioner i tilskudd fra olje- og gassbransjen for 2017.

Som undertegnede har redegjorde for, har vi i år mottatt tilskudd på kr. 700.000,- , mens vi i 2016 mottok kr. 900.000 fra olje- og gassbransjen.

For å sette vårt tilskudd i perspektiv mottok i 2016 en samlet miljøbevegelse 21,6 millioner kroner og organisasjonen Petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og Senja 1,831 millioner kroner over statsbudsjettet.