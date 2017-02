Bakrusen lurer attom tvangen

Det skulle være en reform basert på frivillighet. Men endte som en tvangsreform. For Høyre, FrP og Venstre har ønsket om å vise handlekraft vært viktigere enn å respektere den lokale folkeviljen. Ved haustens stortingsvalg tror jeg disse tvangskameratene vil få sanne at velgerne ikke finner seg i å bli overkjørt.

Da kommunalminister Jan Tore Sanner sendte brev til landets ordførere 26. august 2014 med invitasjon til å delta i reformprosessen, var tonen mild:

«Jeg har tillit til at dere nå viser lokalt lederskap og finner de beste løsningene for innbyggerne. Erfaring tilsier at de beste løsningene oppnås gjennom gode lokal prosesser.»

Men det tok ikke lang tid før kommunalministeren tok av seg silkehansken og henta fram pisken. Inntektssystemet ble lagt om for å straffe kommuner som ikke ville slå seg sammen. Fra å være veiledere i prosessen fikk fylkesmennene i oppdrag å være overdommere og ble pålagt å tegne nye kommunekart som harmonerte bedre med regjeringas mål om en sterk reduksjon i antall kommuner. Og i siste runde satt en håndfull politikere fra Høyre, FrP og Venstre seg bak lukka dører og fant ut at 27 kommuner skulle bli til 8 ved bruk av tvang.

Det er grunn til å undres over at de tre partia fant det nødvendig å bruke rå makt når det til slutt ikke stod om fleire enn 27 kommuner. Men det handler nok om et intenst ønske om å markere hvem som har makt til å bestemme.

SV har fra første stund gått imot å bruke tvang overfor kommunene. På Stortinget har SV stemt imot de økonomiske straffetiltakene som regjeringa har kommet med overfor kommuner som har ønska å stå på egne bein. Og SV vil ved stortingsbehandlinga til våren stemme mot tvangssammenslåing av de 27 kommunene.

Høyre, FrP og Venstre vil nok klare å samle et knapt fleirtall for bruk av tvang. Men allerede til hausten kan dette fleirtallet være borte. Med et nytt fleirtall av Ap, Sp og SV vil det være duka for at alle tvangssammenslåtte kommuner igjen kan bli herre i eget hus. Så får heller tvangskameratene bruke fire år på å sove ut sin politiske bakrus.