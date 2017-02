– Alt av troverdighet er fullstendig borte

Nå har det gått 8 måneder siden langtidsplanen for forsvaret (LTP) ble fremlagt.

På denne tiden har mange aktører gang på gang bevist at mange av prioriteringene og tallene som ble presentert i LTP, er feil og til dels uansvarlig, både taktisk, sikkerhetsmessig, miljømessig og ikke minst økonomisk.

Dette omhandler spesielt nedleggelse av Andøya flystasjon og flytting av overvåkningsflyene til Evenes, flytting av 339 skvadronen fra Bardufoss til Rygge og delvis nedlegging av Bardufoss, og til slutt, nedleggelse av sjøheimevernet og nedskjæringer i Heimevern og Hær.

Flere grupper, som til sammen teller ca. 65.000 mennesker og som sympatiserer Andøy, Bardufoss og Heimevernet, er blitt dannet, for å kjempe mot disse vanvittige planene. I disse gruppene er det talsmenn fra mange forskjellige fagområder, og som er og har vært eksperter på forsvar, herunder generaler og admiraler og andre høyere offiserer i alle forsvarsgrener.

I tillegg har flygere, tidligere militære flygere (nåværende militære flygere har fått munnkurv), flygere i sivil luftfart, flyplass-meteorologer, fly-sikkerhetsfolk, og mange flere, påpekt at det blir helt feil å legge overvåkningsflyene og til dels jagerflyene, til Evenes.

Dette på grunn av at det på Evenes ved vestlig vind, dannes turbulens som gjør innflyging og landing krevende, spesielt for disse militære flyene, som er ømfintlig for sidevind, og som vi alle vet, så er vel vestlig vind det som er mest av i denne delen av landet.

I tillegg er det liten plass for utbygging på Evenes, og denne flyplassen skal romme flere F-35 jagerfly, fem P-8 overvåkningsfly, ambulansehelikopter - pluss helikoptre som må være stasjonert der på grunn av jagerflyene, med hangarer og fasiliteter som trenges til alt dette.

Dette vil medføre store kostnader, mye mer enn det som er stipulert med i LTP, grunnet underestimerte kostnader og plassmangel. I tillegg vil det komme mye større kostnader (uforutsette kostnader i mange-milliardklassen) på grunn av tiltak på rullebane innflygningssystemer som må gjøres, og som Avinor tydeligvis har fått munnkurv og ikke vil/får publisere. Dette fordi at flyplassen ut fra LTP, da må kunne ta imot alt av NATO-fly/styrker i en krise/krigssituasjon, noe som i dag er fordelt på fem flyplasser i Nord-Norge. Evenes vil få så stor trafikk at internasjonale krav vil medføre en flytting av rullebane, noe FD nekter for.

Alt dette er bevisst planlagt og fremlagt med veldig underestimerte kostnader, og for de som fikk med seg høringen i Stortinget 24. februar om Fregattene og deres helikoptre, der tidligere forsvarssjef, general Sverre Diesen, innrømmer at ved innkjøp/prosjekter i forsvaret, så blir det gjerne trikset med kostnadene, for å få gjennomslag. For de vet, noe FD også tydeligvis vet, at er det først vedtatt i Stortinget, så blir det gjennomført uansett hvor dyrt det blir.

Dette er blitt hevdet av de fleste når det gjelder LTP også, men FD og forsvarsminister hevder fortsatt at alt, og alle tall er riktige.

Så har vi følgende setning fra Forsvarsminister Søreide som liksom skal gi oss noe mer tillit til henne og FD:

"Imidlertid har dette engasjementet også gitt et unyansert og uriktig bilde. Det har kommet mye fra Andøya, i høyt tempo, og det har vært vanskelig å håndtere for Forsvarsdepartementet."

Men hvordan skal vi kunne ta dette alvorlig, når forsvarsministeren 5-6 timer etter Diesens uttalelser, påstår at «det ikke var dette Diesen sa» i Dagsrevyen, da hun ble konfrontert med uttalelsen om «triksing» med tall. Hvordan kan det Norske folk ta henne alvorlig, når hun står på riksdekkende TV og lyver, enda hun selv hørte hva som ble sagt av Diesen? Og at hun ikke forstår selv, at dette blir helt undermåls, er jo enda mere skremmende.

Så har vi jo Kolbergs uttalelse under høringen:

«Vet dere hvordan dette høres ut? Det høres ut som at vi ikke vet hva vi driver med. Stortinget gjennomfører disse vedtakene på bakgrunn av de faglige råd og forutsetninger som dere har stått for».

Så var det fullt kaos i Stortinget under votering torsdag. Stortinget stemte for skjerpede regler for sykehusbehandling i utlandet, til tross for at forslaget var ventet å bli nedstemt. Voteringen skal ha gått rotete for seg, til frustrasjon for visepresident Marit Nybakk.

– Det er vel riktig å si at flere av representantene var mer opptatt av innspurten i ski-VM enn de var av å trykke på riktige knapper, hun forteller at flere representanter fulgte med på løpet på Ipad eller telefoner samtidig som de skulle stemme.

Ut fra denne høringen, og uttalelsene, som til DE grader BEVISER at forsvarsledelse, FD og forsvarsminister, i alle år har trikset med kostnader i 10-talls milliarder klassen, ref. Korvetter, Fregatter, Ørlandet osv. Hvorfor skal vi da ta statssekretær Bø og forsvarsministerens uttalelser som sannheter?

Så har vi Stortinget som direkte holder ap med velgerne, der politikerne, under voteringer om viktige nasjonale, sivile og militære avgjørelser, er mere opptatt av å spille på internett-spill, eller se på skirenn. I stedet for å konsentrere seg om viktige avgjørelser, som befolkningen har valgt dem inn for å gjøre, noe som latterliggjør hele Stortinget, og minner mer om et sirkus og komedie, enn det norske folks representanter.

Alt av troverdighet er fullstendig borte, og skal Stortinget og regjering rette opp troverdigheten, må alle tall og begrunnelser i LTP, analyseres og gjennomgås av fagfolk og alle kontrollinstanser som er tilgjengelig. Og i tillegg må de folkevalgte begynne å ta sine verv alvorlig, i stedet for å fremstå som dårlige komikere.

Først da, kan storting, regjering og FD rette opp sitt rykte, og få folkets respekt igjen, noe som er helt fraværende nå.

Hilsen Jan-Arne Tverbak