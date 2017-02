– Andøya er mi øy – men nå vet jeg ikke lengre

De er frekke, kverulerende og kommer gjerne med personangrep, falske nyheter og oppfordrer til spamming. Hva får egentlig godt voksne personer til å oppføre seg på denne måten? Det verste er jo at disse pøblene selv mener dem holder en fin tone, og opptrer korrekt. Uforståelig! Jeg skal komme tilbake til en rekke eksempler på dårlig oppførsel fra denne gruppen mot slutten av innlegget.

I disse tider er det stort fokus på å lære opp den yngre garde i sundt nettvett, med at man blant annet skal vise respekt for hverandre, og at mobbing på nett er like alvorlig som annen mobbing. Men hvordan skal man være troverdig mot de yngre, når vi voksne ikke kan oppføre oss? I denne gruppa har jeg observert at det snakkes om at mange har forlatt gruppen, nettopp på grunn av oppførselen til den «harde kjerne» der inne. Ja, jeg kaller det den «harde kjerne», da det er den samme gjengen som for det meste skriver.

Så noen eksempler på oppførselen til gruppas medlemmer:

«Er det fremdeles noen som lurer på hva maktsyke sosiopater er?»

«[navn fjernet], har karret seg til ei statssekretærstilling, med fingrene rett inn i honningkrukka…for å tilfredsstille sin griske og egoistiske drøm…»

«Hun er en større tragedie for forsvaret enn hva [navn fjernet] var. Og det sier ikke så rent lite.»

«[navn fjernet], just a friendly advice; få deg en jobb hvor du ikke trenger å dekke over andres feighet og inkompetanse»

«Korrupsjon kan likestilles prostitusjon, ergo er hele regjeringskvartalet en stor bordell hvor en stor del er prostituerte»

«[navn fjernet] er en oppblåst og pompøs liten mann som prater og prater, men aldri lytter»

«se nå å gå av tøytje eller skaff deg mer erfaring»

«Ho e komplett idiot»

«Den dama [navn fjernet] er ikke god»

Det er helt i orden at man vil jobbe for en viktig sak. Men folkens: Skjerp dere! Dette er faktisk ikke greit!