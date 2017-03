– Regjeringen og Ap svekker forsvaret og Norges sikkerhet

Med Ap sin fulle støtte vil regjeringen legge ned Andøya flystasjon som base for overvåkingsflyene og flytte basen til Evenes.

Den eneste rimelige grunnen for dette må være at forsvaret har for mye penger og at Forsvarsdepartementet med støtte fra Ap ønsker å sløse bort nye milliarder av skattebetalernes penger for å få et argument for å kreve ekstra bevilninger til nytt krigsmateriell.

Regjeringen med støtte fra Ap sløser jo med milliarder av kroner til forsvaret uten at forsvaret blir bedre.Kjøp av F-35 er ikke ment til å forsvare Norge, men til å brukes når Norge skal støtte opp om USA og Natos aggressive kriger for å skaffe seg verdensherredømme.En politikk som bare skaper mer krig, kontrontasjon, død, lidelse og terror og ingen økt sikkerhet for Norge eller Europa, heller tvert om.

Det er et faktum at det militær-industrielle complex og Nato er avhengig av konstante kriger og konfrontasjon for å berettige sin eksistens.Det er derfor Nato har utarbeidet sitt nye strategikonsept og out-of–area politikk. USA og Nato er derfor avhengig av å se på Russland som en fiende og trussel og ingen samarbeidspartner.

Derfor driver Nato med Jens Stoltenberg i spissen med en gedigen løgnpropaganda og aggresjon mot Russland som trussel og hisser til krig og konfrontasjon for å få opp forsvarsutgiftene.

Pentagon og vestlige ledere inkludert Norges egen regjering følger aktivt opp om denne kaldkrigsretorikken. Det ser ut til at USA og Nato,s slagord er følgende “ Krig og konfrontasjon er lykke og frelse -fred er katastrofe “ Norge har brutt vår basepolitikk ved at regjeringen med støtte fra Ap aksepterte at 330 amerikanske soldater skulle stasjoneres på Værnes på rotasjonsbasis.Det er i praksis å akseptere en amerikansk base på norsk jord i fredstid.

Samtidig vil Norge sannsynligvis bli presset til å delta i Natos rakettskjold. Jens Stoltenberg lyver så det renner av ham når han uttaler at Nato-soldater stasjonert tett opp til grensen mot Russland ikke er noen trussel mot Ruusland, men at Ruusland derimot er en trussel mot Nato og Europa.

Når Jens Stoltenberg i tillegg uttaler at rakettskjoldet ikke er myntet på Russland,men til å forsvare seg mot Iran og Nord-Korea er dette sludder fra ende til annen. I så fall ville man regne med at Iran gjorde et gjengjeldelseangrep mot Europa hvis de blir angrepet av USA, Israel og Saudi-Arabia.

Et angrep fra USA, Israel og Saudi-Arabia kan være høyst sannsynlig, men da vil nok Nato ta angriperens parti hvis Iran svare på angrepene mot amerikanske baser i midt-østen Saudi-Arabia og Israel.Regjeringen og Ap.s forsvarspolitikk, Nato og USA er faktisk en større trussel mot Norges sikkerhet enn hva Russland er.

Man legger faktisk opp til en kaldkrigspolitikk som vil gjøre Russland mer fiendtlig innstilt ovderfor Norge.Denne politikken heller svekker enn styrker forsvaret og Norges sikkerhet. Det kan neppe hverken næringslivet eller befolkningen i våre 3 nordligste fylker være særlig tjent med.