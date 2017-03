– Stolt over å tilhøre et parti som har lyktes med likestilling uten tvang og kvotering

På tampen av dagen ønsker jeg å gratulere mine kvinnelige kolleger i Sortland med kvinnedagen.

Jeg har gjort meg noen betrakninger rundt mange av utspillene som har vært på trykk i dag. Vi som samfunn har kommet langt i likestillingen, det betyr ikke at vi er i helt i mål enda. Spørsmålet blir da hvordan kommer vi dit.

Jeg har mer tro på å jobbe med holdninger og tilrettelegging, fremfor kvotering, for å løfte kvinner frem i samfunnet.

Sortland Høyres leder, nestleder, gruppeleder/opposisjonsleder og leder av unge Høyre er alle kvinner. To av tre i vår gruppe i formannskapet er kvinner. Seks av Høyres gruppe på 11 er kvinner. Flertallet i styret vårt er kvinner osv.

I Sortland Høyre har man gjennom flere tiår jobbet i herdig for å legge forholdene til rette for at unge foreldre skal kunne engasjere seg i politikken.

Det skal være mulig å kombinere lederroller samtidig som man er småbarnsforeldre.

Det er gyldig grunn til fravær hos oss å følge ungene sine på skoleavslutninger eller på annet vis følge dem opp. Møter legges på tidspunkt som ikke kolliderer alt for mye med kjernetiden til familien. Sist men ikke minst, det er mer en tillatt å ta med barna på våre møter.

Kombinert med vår ideologi og menneskesyn tror jeg disse strategiene har vært med på å øke tilstrømningen av kvinner til Høyre.

Vi vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Vi erkjenner at samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Derfor mener vi at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet. Kvinner gir mangfold og mangfold beriker oss.

Mulig er disse grunnene til at vår kommunestyregruppe har den yngste snittalderen i kommunestyret. Videre er det min bestemte mening at dette har vært med på å lette rekrutteringen av kvinner inn i Sortlands politikken.

Eksempelets makt er stor.

Når man har sett at kjønn ikke er til hinder for å nå til topps i et parti, tror jeg at rekrutteringen går mye av seg selv. Det er mye lettere å gå en sti som andre har gått før en. Det kan være utfordring å bryte det såkalte glasstaket. Vårt tak ble knust sønder og sammen for mange år siden.

På en dag som i dag er jeg ekstra stolt over å tilhøre et parti som har lyktes med likestillingen i større omfang en enkelte partier som tradisjonelt har vært ukritisk til å ta i bruk tvang og kvotering for å løfte frem "våre bedre halvdeler".

Gratulerer med dagen alle dyktige damer både til venstre og høyre.

Roar Wessel Olsen, Sortland Høyre