8.mars: Gratulere til alle kvinner og jenter

Den internasjonale kvinnedagen 8.mars er den spesielle dagen i året da historiske røttene til kvinnekampen, dagens situasjon for kvinner og framtida i kvinnekampen skal løftes spesielt fram. Kampen for kvinners stemmerett var viktigste enkeltgrunn til at 8.mars ble stifta. Både før og etter innføring av dagen har kvinners kamp for likestilling også vært ført på et mye breiere grunnlag. Enkelt, greit - og forferdelig fordi kvinner har vært og på områder fortsatt er behandla som annenrangs mennesker. Dette gjelder både her i landet og særlig i mange land med andre kulturer. Betydninga av at kvinner blir fullverdige og likestilte deltakere i arbeidslivet, er helt avgjørende for et fullt likestilt samfunn. Vi aksepterer ikke at kultur og religion brukes for å legitimere kvinneundertrykkende praksis.

Norsk arbeidsliv er ikke fullt likestilt. Flere gjennomgående og strukturelle forhold som at lønn er lavere, flere kvinner har deltid, problemer med ansettelse ved svangerskap og etter fødsel, påfølgende lavere pensjon og andre forhold, gjør at det fortsatt er behov for kvinnekamp også på disse områdene. Kampen for redusert normalarbeidsdag fram mot 6- timersdagen med lønnskompensasjon vil være et viktig bidrag. Støtte til de mest lavtlønte er i all hovedsak en kvinnekampen. Når LO-leder Gerd Kristiansen er fornøyd med et generelt lønnsnedslag i 2016, er dette et svik særlig mot kvinner som merker dette sterkest. Dette skjer samtidig som banker og næringsinntektene til kapitaleier øker kraftig. Økte forskjeller i samfunnet vil sannsynligvis ramme kvinner sterkest. Privatisering av offentlig tjenesteyting, særlig innen velferdsordninger der kvinner utgjør flertallet av ansatte, presser arbeidsforholdene til dårligere standard. Dersom regjeringa godkjenner TISA-avtalen, vil det knapt være mulig å stoppe at nettopp store, også internasjonale selskaper, kommer inn som drivere av kjerneområder i Velferds-Norge. Kvinnekampen er også en viktig del av klassekampen i samfunnet.

Kamp mot seksualisert vold. Så har det også skjedd svært mye positivt de siste 100 årene og mye har også forandret seg i hodene og framferden til menn. Med bakgrunnen i denne utviklinga, er det derfor uforståelig at det stadig blir avdekke uhyrlig og grov seksualisert vold og overgrep mot kvinner og barn. At det fins slike underliggende kulturer i samfunnet, er uforståelig og fullstendig uakseptabelt. Her trengs både mer kompetanse og ressurser. Å bekjempe pornoens syn på seksualitet og motarbeide reklamens skjønnhetsideal, kan være ledd i denne kampen.

Utfordring i noen innvandrerkulturer. Deler av det framkjempa positive kvinnesynet blir utfordra gjennom innvandrerkulturer. Det er avgjørende at slike forhold ikke får sette tilbake vår videre kamp. Samtidig må vi til en visse grad ta hensyn til de historiske røtter som ligger til grunn for at andre ikke er kommet like langt på noen områder som oss. Også i den sammenheng er det viktig å sikre at innvandrerkvinner får egen mulighet til arbeid og egen inntekt og at pensjon og sosialrettigheter ikke skal avgjøres av hvor lenge personer har bodd i landet.

For at kvinner og andre skal ha et så sjølstendig og fritt liv som mulig, må alle former for kjønnsidentitet aksepteres fullt ut i arbeidsliv og i sosiale sammenhenger.

Utafor våre grenser ser vi at krig, fattigdom og terror ofte rammer kvinner og barn spesielt hardt. Den internasjonale kvinnedagen må ha med disse forholdene og trekke kvinner og barn i krig inn i den internasjonale solidariteten på kvinnedagen 8.mars.

Rødt gratulerer med kvinnedagen, og vi fortsetter sammen med kvinneorganisasjoner og andre engasjerte å arbeide for likestilling mellom kjønn også på tvers av kulturer og landegrenser.