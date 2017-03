Montessoriskole i Hadsel på Langøya og Sandnes

Frihet, orden, ansvar for omgivelsene og gjensidig respekt er ledetråden gjennom hele montessoripedagogikkens filosofi.

Da flertallet i kommunestyret med Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i førerstolen ønsket å gå imot sine egne valgløfter og mot det mandatet de fikk under valget 2015 følte nok mange av velgerne seg sveket.



Dagens flertall med posisjonspartiene i spissen nemlig bestemt at undervisningstilbudet skal svekkes betydelig på Sandnes Skole, innsigelser fra de berørte ble avfeid med blant annet økonomi som alibi.



De gode prosessene som Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet gikk til valg på ble underveis og nå i ettertid satt store spørsmålstegn til.

Alle i Hadsel har stor lojalitet til sitt nærområde, og skolen er det naturlige limet i både bygd og by.

Innbyggerne står samlet på Langøya, noe de også ville gjort andre steder om samme utfordringer skulle dukke opp. Innbyggerne på Langøya har kjempet en lang kamp om bevaring av klassetrinn og vi har alle sett en beundringsverdig innsats.

Jeg ble meget glad da nyheten om at en montessoriforening på Sandens og Langøya ble stiftet, og at innbyggerne kunne sette seg i førersetet å bestemme veien videre.



Dette betyr en skole som vil bety en valgfrihet innen undervisning i Hadsel. Foreldre og barn kan nå velge den skolen som de mener gir det beste tilbudet til sine barn. Dette vil naturlig nok også bedre det totale skoletilbudet i Hadsel da det nå vil bli «konkurranse» om barna. Erfaringer fra andre nye friskoler er en tilstrømming av elever fra andre skolekretser fordi at man opplever tilbudet som noe bedre enn det den offentlige skolen klarer og gi.

Det er ikke unormalt at kommunen ønsker å fremstille etablering av friskoler som noe negativt med henvisning til økonomi, men hvis vi løfter blikket fra kommunekasse til samfunnsregnskap, snur holdningene vil man se at netto overføringer fra stat til lokalsamfunnet øker , skolemiljøet blomstrer, elever utvikles og kommunen høster et resultat pr. krone som er vesentlig mye bedre enn det man hadde før. Så må man spørre seg; dersom holdningene til friskole har gått fra negativ til positiv i alle kommuner før oss, hva er sannsynligheten for at den vil gjøre det også i Hadsel kommune?

Den økonomiske fremstillingen av friskole i en kommune kan bli akkurat så skjev som man ønsker å fremstille den.

Her er noen fakta: Helt konkret trekkes en kommune 91.300,- for hver elev som går på friskole.

En friskole mottar pr.elev 138.890,- i tilskudd fra staten i 2017. Staten gir og staten tar, men etterlater en netto økning i statlig overføring til lokalsamfunnet på 47.590,- pr elev.

Det ordfører og den politiske ledelse i Hadsel nå må gjøre er å spille på lag med Montessoriforeningen på Langøya slik at man bidrar til en uproblematisk overgang fra den offentlige drevede skolen på Sandnes til det nye positive tilskuddet som Montessori skole er.

Konsekvensene vil bli meget negative hvis kommunen med dagens ordfører fra Arbeiderpartiet ønsker å utstøte Langøyas innbyggere slik at tilhørighet for dem i en annen kommune vil være mer formålstjenlig