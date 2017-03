– Driver skjult sentralisering av befolkningen

Hva skjer?

Det er faktisk betimelig at alle stiller dette spørsmålet nå. Hva skjer egentlig hos norske myndigheter? Man slår på radioen, TV, eller leser avisene på morgenen og den ene overraskelsen etter den andre kommer. Våre myndigheter og øverste politikere snakker seg både svette og varme om «nordområdesatsing» og utvikling av hele landet, og gjør det stikk motsatte. Og dette har foregått over flere år.

Og stilltiende sitter befolkningen som snille lam og følger bjellens klang.

Nå er det imidlertid nok, folk er begynt å reagere, kan jo nevne nedlegging av flystasjonen på Andøy, nedlegging av baser i Troms og det siste er at de skal legge ned kystradarstasjonene langs kysten.

Argumentene som i stor grad brukes er kostnadsbesparelser!

Vil storsamfunnet spare noe i det hele tatt på de grep som våre stortingspolitikere gjør gjennom sine vedtak på Stortinget?

Vil det bli billigere å legge ned stasjonen på Andøy, og bygge opp en tilsvarende på Evenes, og vil den kompetansen som de har på Andøya være tilgjengelig i like stor grad på Evenes, eller ligger det skjulte kostnader i utdanning av nye folk der?

Vil det være kostnadsbesparende for storsamfunnet å legge ned baser i indre Troms for å spare penger?

Hvilken kompetanse vil forsvinne når det gjelder forsvar av landet i nordområdene når slike baser forsvinner?

Når det gjelder det siste utspillet om nedleggelse av radarstasjoner langs kysten argumenterer en representant for Forsvarsdepartementet at man i stedet kan bruke satelitter og fjernststyrte droner for å utføre samme oppgaven. Man kan undres på om de i det hele tatt har vært på kysten av Nord-Norge en uværsdag vinterstid.

Det er vel heller sjelden at det skjer uhell av noe slag når været er optimalt for folk og fe.

Disse radarstasjonene som er foreslått nedlagt er til nytte, bare ikke for forsvaret, men også det «sivile» Norge. Disse stasjonene følger skipstrafikk langs norske-kysten, og kan alarmere med en gang noe skulle skje. Å argumentere med at det vil koste penger å holde dette vedlike faller på sin egen urimelighet. Man er faktisk nødt til å ha vedlikehold av alt vi bygger og bruker, om ikke det er avsatt vedlikehold i budsjetter lang tid fremover er det noen som ikke har gjort jobben sin, og de som har vedtatt slike budsjetter, og ikke har stilt spørsmål ved slike mangler har IKKE gjort jobben sin, som de har fått tillitt av folket til å utføre!

Det virker som om dagens stortingspolitikere, regjering og departementsfolk er mer opptatt av å sikre seg selv og sine posisjoner enn det de egentlig skal gjøre, nemlig sikre norske innbyggeres interesser.

Kan jo nevne ubåtbasen i Tromsø som et prakteksempel på et feilslått vedtak gjort av våre politikere, et salg som har fått store overskrifter ute i verden, og ikke positive sådanne!

Mange sier at man får de politikerne man fortjener, men jeg synes ikke det norske folk fortjener de politikerne vi har i dag, i mage tilfeller virker det som om de er langt unna den virkeligheten folk flest opplever i hverdagen.

Kystpartiet er for å beholde flybasen på Andøy slik den er i dag, på grunn av den kompetansen som innehas der, og beliggenheten. Baser i indre Troms må man også beholde, da de er viktig for trening i polare strøk av verden. Når det gjelder kystradarstasjonene skal disse også bestå, vi må faktisk bruke penger på disse, både når det gjelder vedlikehold og oppdatering slik at de også i fremtiden kan sikre norske interesser på alle vis på en best mulig måte.

Det som skjer nå fra sentrale myndigheters side minner i stor grad om «det brukne geværs politikk», noe historien og erfaring har vist ikke er tjenlig for det norske folk!

Innbyggerne i Norge har muligheten ved årets valg å vise sin motstand mot «skrivebordpolitikeres» avgjørelser ved ikke å gi sin stemme til de partier som går inn for vedtak som i realiteten innebærer å legge ned distrikter og kyst, for å drive en skjult sentralisering av befolkningen.

Kystpartiet er i så fall et fullgodt alternativ til disse partiene. Vi tar folk på alvor!

Per-Roger Vikten, leder i Kystpartiet.