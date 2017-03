– Vår tro på nærhet er ikke populisme

Jeg er opptatt av å ha en levende kyst med fortsatt stor verdiskapning. Lys i husene, engasjerte lokalsamfunn, og aktivitet. Havet og dets ressurser er et av vår største fortrinn som nasjon. Om vi fortsatt forvalter det rett og klokt.

Levende samfunn i kyst-Norge krever en aktiv politikk som sikrer fordeling og utjevning.

Målet når vi ikke ved å børsnotere og lage virkemidler som sentraliserer felleseiendommen som svømmer ute i havet!

Verdien av det vi i felleskap har forvaltet bør også kunne nyttiggjøres av de som kommer etter oss.

At industrien og kapitalkreftene i både inn- og utland overtar styringen av ressursene i havet vil jeg advare mot. Da har folket tapt kampen om muligheten for å utvikle et levende, fremtidsrettet kyst-Norge.

Det betyr å ta kampen for en reell leveringsplikt og å si nei til kvoteliberalisering.

Fortsatt levende samfunn i hele Norge krever en aktiv sikkerhetspolitikk i bred forstand. Nær folk. Og i samspill med folk. Folk opplever det motsatte med denne regjeringen.

Et helhetlig forsvar er en forutsetning for nasjonalstaten og tryggheten.

Norge må ha en hær, luft og sjøforsvar som er tilstede i hele landet. Det gir et signal utover grensene. Sp sitt forsvar skal fortsatt være i hele nord. Blant annet derfor må Sp stå på for en delt løsning mellom Andøya og Evenes.

Norge må ha et fungerende sivilforsvar og heimevern i hele landet.

Sp sitt forsvar kan bistå politiet og samarbeide dersom behovet skulle oppstå – det gir trygghet for alle.

Norge må ha en sterkt Kystvakt.

Sp sin kystvakt er på jobb - hele året - for å blant annet sikre at det norske folks felles ressurser ikke drives rovdrift på.

Med dagens regjering skal fisk, folk, penger, forsvar eller makt sentraliseres.

Mulighet for god infrastruktur, levende lokalsamfunn og en trygg nasjonalstat overalt er viktig for folk. De mulighetene er svekket med denne regjeringen.

Mulighetene for hele landet får du ikke ved ensidig kalkulatorpolitikk. Det kreves aktive og strategisk politiske beslutninger. Og det krever de rette tiltakene.

Vår tro på nærhet er ikke populisme. Det er troen på enkeltmennesket og samfunnet.

Vi trenger en regjering som ser hele landet og tar folk på alvor igjen. Den oppgaven er vi klar for å gjøre.

Wilfred Nordlund