Fiskeriministeren forslag til fjerning av forpliktelsene for trålerkvotene tilhørende kysten av Nord-Norge er et svik mot hele landsdelen.

Kystpartiet er klar på at innskjerping av leveringsforpliktelsen (som skiftende regjeringer over flere stortingsperioder har utvannet gradvis) er veien å gå, for å sikre fiskeindustrien i kommunene som i sin tid var tildelt trålkonsesjonene og er de rettmessige eiere av trålkvotene.

Kystpartiet aksepterer ikke at våre felles ressurser privatiseres, fristilles, og tildeles gratis til private selskap og børsspekulanter. Å fremheve at forpliktelsen ikke lengere er noe viktig næringspolitisk virkemiddel er grunnleggende galt.

Fiskeriressursene trålkonsesjonene representerer er det viktigste næringspolitisk virkemiddel for å sikre bosetting lønnsom fiskeindustri, med høy sysselsettings verdi og bearbeidingsgrad i fremtiden. Kvotene representerer 30 % av torskekvoten og over 1000 arbeidsplasser for fiskeindustrien i Nord-Norge. Forslaget om kompensasjon for fjerning av leveringsforpliktelser er totalt uakseptabelt og skammelig.

Det er politiske beslutninger som har medført at leveringsforpliktelsene ikke fungerer. Derfor er det politikernes ansvar å dekke inn det økonomiske overfor trålerederiene, som innebefatter de juridiske utfordringer for å få innskjerpet leveringsforpliktelsene, og tilknytte kvoten til fiskeindustrien i kommunene de var tildelt. Fjernes forpliktelsene betyr dette på sikt at flytting av fiskeindustriarbeidsplasser fra land til sjø.

Denne saken er så viktig for kysten og kommende generasjoner at Kystpartiet vil gjøre hva de kan for å sikre at ressursen fortsatt bli tilknyttet fiskeindustrien i Nord-Norge.

Kystpartiet vil også oppfordre kysten til å samle seg og gi fiskeriministeren klar tilbakemelding om at dette forslaget må trekkes tilbake.

Uttalelse fra landsmøtet i Kystpartiet