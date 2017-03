– Prøver regjeringa å utfordre illusjonistene?

Illusjon betyr synsbedrag. Altså å få det til å se ut som om du gjør noe annet, enn det du egentlig gjør.

Noen tryllekunstnere bruker formler som; abrakadabra eller hokuspokus. Men regjeringas formel er; ekspertutvalg, ekspertutvalg og korte høringer. Så trekker de mer sentralisering ut av hatten, mens de prøver å få oss til å tro det er nærpoliti, demokratireform og robuste tjenester vi ser.

Et knapt flertall i Stortinget planlegger å slå sammen hele Nord-Norge med tvang. Tre fylker skal bli en region. Eller vi kan få dele Norges største og lengste landsdel i to. De rigger et falskt dilemma for sentralisering. Når vi får bare to alternativer, hvor det ene er uspiselig og det andre smaker dårlig, finnes det som oftest flere alternativer. Men regjeringa har visst trylla bort alternativet å lytte til det regionale demokratiet.

Fra Sømna sør i Nordland til Kirkenes via Tromsø og Alta er det 1700 km. Det tar 27 timer å kjøre. Det er like langt som fra Oslo til Paris, men reisetida er kortere sørover. Nordland har plass til sju andre fylker i innenfor dagens grense. Nordland er stort nok til nye oppgaver.

Men oppgavene kommer ikke. Regjeringa bygger opp byråkratiet sentralt, i stedet for å ta hele landet i bruk. De har trylla fram 4000 nye statsansatte i Oslo. Samtidig har de svekket distriktene gjennom vedtak om nye fordelingsnøkler. Nordland taper mest, 284 mill. årlig. Kravet vårt om mer distriktspolitikk er ikke et rop om nødhjelp. Det er et krav for å fortsatt øke verdiskapinga.

En kommune som eksempel Lurøy i Nordland har stor verdiskaping, mye natur og litt langt mellom husene. Lurøy fikk en nedgang i overføringer på hele 7,5 %, ca. kr 4 500 per innbygger. Når vi kommer i regjering må vi bedre inntektssystemet, slik at distriktspolitikk vektes opp igjen.

Senterpartiet trengs som vakthund i hele landet, også i en ny regjering! I Narvik sloss også Ap-folk for lokalsykehuset, med akuttkirurgi og fødeavdeling. Da sier Ap at det en lokal kampsak. For oss i Senterpartiet er lokalsykehusene heldigvis nasjonal politikk.

Siste meningsmåling i Nord-Norge viste 18,8% for Senterpartiet. Vi gikk forbi både H og Frp. Trylletriks kan brukes negativt, og folket i nord ser at regjeringa ikke opptrer som scenekunstnere, men mer som lommetyver. Regjeringa tar fra oss oppgaver, tjenester og ressurser. Senterpartiet er ikke bakstreversk, men framtidsretta når vi går for ny regjering.

Siv Mossleth,

2. kandidat Nordland Senterparti