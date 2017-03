Anleggstrafikk for vindmøllepark

Det ene er at transport av olje og kjemikalier ved uhell kan forårsake forurensing av Storvannet, som er drikkevannskilde til mesteparten av kommunens befolkning. Det andre er transport av sand og materialer med store, tunge lastebiler forbi Holmstad og Frøskeland, som vil øke trafikkfaren langs denne veien, spesielt siden dette også er skolevei for barn og unge.



Mattilsynet pålegger Sortland kommune å føre oppsyn med den aktiviteten som kan medføre risiko for forurensning av drikkevannet, kan man lese på Vesterålnytt. I Bladet Vesterålen har FAU ved Holmstad skole forslag til tiltak under anleggstiden, blant annet redusert kjørehastighet eller at anleggstrafikken ikke foregår rett før og etter skoletid.



Tar Sortland kommune noen tiltak for å sikre og forebygge faren for forurensing av Sortlands viktigste drikkevannskilde med økt trafikk, særlig tungtrafikk, i anleggsperioden?



Hva gjør kommunen i forhold til trafikksikkerheten til skolebarna som bor på Frøskeland/Holmstad?