Vi skal ta de kriminelle

Regjeringen aksepterer ikke at kriminelle aktører forsurer det organiserte arbeidslivet, og ødelegger for dere som driver seriøst. Ferske tall viser at tettere samarbeid mellom etatene politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet – samt flere uanmeldte tilsyn - fører frem.

På landsbasis ble det i fjor gjort felles kontroller i 3 200 virksomheter - over dobbelt så mange som året før. 254 kriminelle nettverk er avslørt. Det betyr at flere har måttet stanse arbeidet og at flere kriminelle er sendt ut av landet. Ingenting gleder meg mer.

Det er etablert sentre mot arbeidslivskriminalitet i byene Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo og Kristiansand. I mai får også Bodø og Tønsberg egne sentre. Gjennom økt samarbeid koordineres innsatsen, som gjør at etatene utnytter ressursene og virkemidlene de rår over på en bedre måte enn før.

Vi har også fått på plass et nasjonalt analyse- og etterretningssenter, som har som hovedoppgave å bekjempe økonomisk kriminalitet. Vi kan alle bidra i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Alle som er oppdragsgivere - også privatpersoner - har et ansvar for å kontrollere hvem de kjøper produkter og tjenester av.

Regjeringen vil bidra til å gjøre det lettere for forbrukerne å forsikre seg om at leverandørene de velger er seriøse. I løpet av dette året lanserer for eksempel Forbrukerrådet en egen markedsportal for håndverkertjenester, der oppdragsgivere kan gå inn og sjekke at leverandørene har sitt på det tørre.