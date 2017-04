– Er du med på en påske-quiz Audun Halvorsen ?

Nå har Høyre i tur og orden sendt ut sine budbringere i Andøya/Evenes-saken for å snakke ned spørsmålene som stilles angående flytting av MPA til Evenes. Legg merke til at jeg sier "snakke ned", og ikke svare på disse ! Tom Bjørvik og andre har i flere runder forsøkt å trigge svar fra alle av Forsvarsministerens løpegutter og også FMIN selv, med svært gjennomtenkte og velformulerte spørsmål, men ikke fått annet enn typiske politikersvar uten noe fornuftig innhold. Og nå er ordvekslingen mellom Bjørvik og deg Audun Halvorsen.

Det som er en gjenganger hele tiden er at både FMIN og hennes løpegutter gjentar at alle forhold er vurdert angående flytting av MPA til Evenes. Både FMIN og løpeguttene refererer til at fagfolk fra nær og fjern sier at Evenes er egnet som MPA-base.



I motsatt ende er vi som aner at det lyves over en lav sko, og som også mener at nesten alle fagfolk innafor MPA-miljøet er enige med oss om at Andøya er den absolutt beste MPA-basen.



Så kommer vi til påske-quizen, eller gjerne en liten duell om du vil Audun...... :-) :



Hvor mange fagpersoner med navns nevnelse ( er navn hemmelige, så kan yrkestittel og tilknytning til MPA-miljø holde) klarer du å fremskaffe, som sier at Evenes er en egnet MPA-base og har god nok plass ?



Og merk at det er ikke ett spørsmål om Andøya eller Evenes er best, men kun om Evenes egner seg og har god nok plass. Kravet for å få poeng i quizen er at navn og titler som kommer ikke skal være politikere, jobbe på ett kontor i Forsvarsdepartementet eller være tidligere generaler. Vi snakker altså om navn på fagfolk her !

Ønsker gjerne også titler og navn på ALLIERTE fagfolk innafor MPA-miljøet som synes at Evenes er en egnet MPA-base, ettersom både FMIN og løpeguttene påstår at disse har uttrykt sin begeistring for basen.



Siden dette er en påske-quiz vil det selvfølgelig vanke premie. Jeg spanderer 1stk Kvikklunsj for hvert navn og tittel på fagperson du kommer med, og slenger gjerne på ett navn på en fagperson eller 10 som mener det motsatte av dine, som bonus.



Er du med Audun Halvorsen ?