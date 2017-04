– Når intensjonen blir utydelig, om Sandnes-prosessen

Leser i BLV 1.4.2017 at hovedtillitsvalgte fra fire organisasjoner og verneombudet mener at Sandnes-prosessen har vært bred og god.

Les også VOL sin sak her.

Jeg sitter igjen som et spørsmålstegn, og minnes at fungerende rådmann har tatt selvkritikk på måten prosessen har blitt gjennomført, og ønsker å restarte.

Jeg lurer på hva intensjonen med denne meningsutvekslingen er. Jeg klarer å få med meg at de er der ”på vegne av kommunalt ansatte som må gjennomføre et kommunalt vedtak”. Det blir presisert at de snakker om selve vedtaket:

Veronica Vangen Evensen Sandnes FAU: - Vår tillit til posisjon og adminstrasjon er ikke til stede FAU-leder ved Sandnes skole, Veronica Vangen Evensen, var ikke nådig under sin orientering i formannskapet i Hadsel torsdag formiddag.

”I debatten er det blitt ei blanding av diskusjon om kommunestyrevedtaket, gjennomføringen, og et friskole-initiativ. Det vi snakker om, er vedtaket, sier Lillevik”, (Bladet Vesterålen 1.4.2017).

Men hva sier overskriften:

”-Sandnes-prosessen har vært god”.

Og lenger ned:

Fungerende rådmann Tommy Løveng Hansen: - Kan vi restarte prosessen? Fungerende rådmann for dagen, Tommy Løveng Hansen, manet til en restart av prosessen under sitt innlegg i orienteringen om prosessen rundt Sandnes skole og flytting av elever.

”Bedre prosess enn Innlandet”, ”påstander om manglende informasjon”, ”bekymret for læringsmiljøet for de unge”, ”sykemeldinger på Sandnes skole på grunn av arbeidsmiljø” og ”vi er for offentlig skole og imot privatskoler”.

Her snakkes det ikke om selve vedtaket, men om gjennomføringen, og dens konsekvenser, samt syn på friskoleinitiativ. Dette blir en sammensausing av meninger som skaper forvirring og utydelighet omkring intensjonen.

Jeg forstår utfra artikkelen at hovedtillitsvalgt-forumet mener at kritikk mot prosessen går ut over arbeidsmiljøet, og at noen ikke respekterer vedtaket. Jeg har ikke klart for meg hvem som ikke respekterer vedtaket. Er det skolen, lærere, foreldre, elever, politikere? Jeg får med meg at foreldrene nevnes. Da burde jeg kanskje følt meg truffet?

Som forelder har jeg vært svært kritisk til kommuneadministrasjonens gjennomføring av prosessen, da den ikke har vært forankret i noe organ som gir partene reell medvirkning.

Dette handler IKKE om mangel på respekt for vedtaket. Det må være lov å kritisere og protestere mot administrative prosesser, uten at en skal bli skyldig i å forårsake dårlig arbeidsmiljø hos de som skal gjennomføre kommunale vedtak, eller for den del skyldig i sykemeldinger på Sandnes skole.

Jeg ber om at hovedtillitsvalgt-forumet presiserer hvem som skal være mottaker til denne kritikken.

Jeg ønsker også en konkretisert begrunnelse for hvordan de kan hevde at vedtaket ikke respekteres. Utydelighet skaper usikkerhet, kaos, sinne og misforståelser. Utydelighet tåkelegger og skaper unødvendig støy, og den stjeler tiden og energien vår. Jeg er redd temperaturen vil stige ytterligere i denne debatten.