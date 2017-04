– Audun Halvorsen, planlegges virkelig Nord-Norges eneste militære flybase uten nødrullebane?

Jeg har et åpent sinn, og lytter gjerne til Halvorsens/FDs argumenter, men om jeg skal overbevises må jeg få svar på mine spørsmål, og helst få noen motargumenter ut over at «Bjørvik har misforstått». Halvorsen manglende forsøk på å svare eller argumentere, er kanskje det beste beviset for at armeringsplattfomer for MPA er et ømt punkt?

Da jeg studert basen på Evenes, i fm mitt innlegg «Audun Halvorsen, er det virkelig tilstrekkelig plass på Evenes?», dukket det opp et annet viktig spørsmål: Hvordan dekkes behovet for nødrullebane?

Løsninger for nødrullebane ble grundig utredet i 2010/2011 da Evenes både ble vurdert som hovedbase for F-35 og som fremskutt base for hovedbasen på Ørlandet. Jeg minner om at omstendighetene siden den gang har endret seg. Den gang hadde Nord-Norge flere militære flybaser, mens det nå legges opp til at Evenes skal bli Nord-Norges eneste militære flybase (i kombinasjon med stadig økende sivil luftfart). En så omfattende endring skjerper både behovene og kravene.

Dersom hovedbanen på Evenes av en eller annen grunn gjøres indisponibel vil det svekke forsvarsevnen for hele Nord-Norge. Kartet nedenfor viser F-35’s rekkevidde ut fra Ørlandet Flystasjon i det tilfelle at Evenes ikke kan anvendes. Den oransje sirkel viser avstanden som F-35 kan fly vekk fra Ørlandet, for så å ta en 180 graders sving og returnere direkte tilbake til basen. Den grønne sirkelen viser avstanden som F-35 kan fly fra Ørlandet, oppholde seg i 30 minutter, for så å returnere direkte tilbake til basen.

Som kartet viser vil fly stasjonert på Ørlandet ikke være i stand til å nå nord-øst kysten av Finnmark for å foreta avskjæringer mm. Vi er m.a.o. fullstendig avhengig av at en fremskutt base er fullt operativ for å operere i områdene hvor vi kan forvente at flyenes tilstedeværelse er viktigst. Behovet for nødrullebane på Evenes må være udiskutabelt.

Det finnes to måter å etablere nødrullebane på Evenes. Enten må hovedbane og den parallelle taksebanen forskyves sidelengs, eller så må alle hindringer som ligger langs dagens taksebane fjernes. Statssekretær Bø har avvist at banesystemet skal forskyves, så vi står igjen med sistnevnte alternativ.

Alternativene ble grundig vurdert i Avinors utredningsrapport datert 10.10.11. Rapporten var resultat av et oppdrag gitt av Samferdselsdepartementet i samråd med Forsvarsdepartementet. Jeg gjengir de viktigste punktene og illustrasjonene fra Avinors konsekvensredegjørelse for etablering av nødrullebane for det tilfelle at taksebanen ikke forskyves:

«Avinor har mottatt omfatter hele 6 forskjellige kombinasjoner av flytting og forskyving av rullebane og parallell taksebane, for å oppnå de innbyrdes avstander og sikkerhets-områder som tilfredsstiller Forsvaret krav til ”generisk base”.»

"Et av alternativene er å la taksebanen ligge i dagens posisjon og sideforskyve rullebanen til en avstand mellom senterlinjer på 183 meter."

"På grunn av kravet til hinderfri sikkerhetssone rundt den parallelle taksebanen må internvegen langs taksebanen fram til baneende i nord flyttes sammen med flyplassgjerdet. Det krever i sin tur at det foretas utfylling i Langvatn."

"Elektrosentralen (5) (tallhenvisninger i parentesene viser til kartet nedenfor) må rives. Den kan oppføres i tilknytning til nytt driftsbygg. Deler av SAS driftsbygg (4) som brukes av SGS må rives. Servicebygget (3) som huser Postens distribusjonsanlegg, lufthavnas administrasjon og kontrolltårnet må rives i sin helhet."

"Driftsbygget (6) med hovedport må rives. Bygget er for lite, i forholdsvis dårlig forfatning og er i lufthavnplanen forutsatt erstattet av et nytt driftsbygg.»

«Samtlige flyoppstillingsplasser langs den parallelle taksebanen (nr. 21 til nr. 26b) ligger innenfor sikkerhetssonen og må fjernes. De tre første brukes av mindre fly – postfly og besøkende GA-fly, mens de øvrige er tilknyttet terminalen og dimensjonert for større rute- og charterfly. Nr. 26b er den eneste oppstillingsplassen for kode D-fly (vingespenn over 36 meter). Oppstillingsplasser ved terminalen må erstattes øst for denne. Umiddelbart synes det vanskelig å finne en erstatning for kode D-plassen som må ligge nær utlandsdelen av terminalen. Det vil uansett bli nødvendig med omfattende ombygging og utvidelser av terminalen.»

«Også på den militære plattformen som er bygget for store transportfly (C5 Galaxy), vil den vestre posisjonen utgå, siden den også befinner seg innenfor taksebanens sikkerhetsområde."

"Bygninger og funksjoner langs taksebanen som skal erstattes må legges nord for eksisterende bygningsmasse eller øst for terminalen. Dette beslaglegger arealreservene for den langsiktige utviklingen. Utvidelser av ”sivilområdet” begrenses av naturreservatet som dekker den søndre enden av Langvatn, og det er dels høydeforskjeller i terrenget som øker kostnaden ved utvidelser. Nordover treffer man på områder med bløt myr, leire og stor dybde til fast grunn."

"Når det gjelder øvrige konsekvenser videre sørover langs taksebanen, så synes det å være behov for å fjerne de nærmest 5 – 6 sheltere og interne veger på Forsvarets områder. I tillegg må noe terreng sprenges ned. Avinors kartdata gir ikke mulighet til å kontrollere dette."

I sin konklusjon for denne delen av rapporten skriver Avinor:

«Noen av de sivile bygningene som påvirkes er allerede enten forutsatt revet eller erstattet i langsiktige planer. Andre er forholdsvis nylig renovert men kan relokaliseres. Dette betyr at konsekvensene for Avinor isolert sett ikke vil være dramatiske, forutsatt at bygge- og anleggskonsekvenser som ikke ligger i Avinors planer erstattes fullt ut av Forsvaret.

Det som imidlertid kan bli en utfordring er å bibeholde arealreserver for en videre utvikling av lufthavnen. I tillegg må det påpekes at gjenværende arealer antas å bli relativt kostbare å opparbeide og ta i bruk.

Avinors vurdering av alternativet avdekker en rekke utfordringer.»

Avinors redegjørelse viser altså de åpenbare konsekvensene ved at banesystemet beholdes slik det er i dag, dersom dagens taksebane skal kunne anvendes som nødrullebane. Det er innlysende at de økonomiske konsekvensene blir enorme, selv når en tar hensyn til de oppgraderinger Avinor uansett ville gjøre.

Av Flyplasstekniske anlegg vet vi at FD har budsjettert med kr 1,083 milliarder for bygging av nye hangarer og skvadronsbygg for MPA, samt kr 104 mill til omlegging av veier og plasser. Kostnadene relatert til konsekvensene Avinor redegjør for inngår altså ikke i de budsjetterte kostnader FD presenterte for Stortinget.

Konklusjonen må derfor være at FD dropper nødrullebane på Evenes. Jeg håper jeg tar feil, men det kan kanskje Audun Halvorsen bekrefte eller avkrefte – gjerne med noen argumenter som gjør svarene mer forståelig?

Har det gått så mye prestisje i prosjektet enebase Evenes at FD «skjærer til beinet» og dropper nødrullebane på Nord-Norges eneste militære flybase, for å unngå at saken tas opp til ny vurdering?

Dersom det er realiteten sitter vi altså igjen med én eneste militær flybase i Nord-Norge, uten nødrullebane, uten fullverdige armeringsplattformer (min påstand inntil det motsatte er bevist), og med svært begrensede arealer for alliertes fly og utstyr (sammenliknet med andre flybaser). Hva er egentlig NATOs holdning til dette?

Jeg blir bare mer og mer forundret over denne saken. Hva er det egentlig FD mener er så bra med Evenes? Evenes minner mindre og mindre om en enebase som skal ta imot våre allierte styrker, og sørge for vår beskyttelse. Det er mulig Evenes blir en godt beskyttet base slik Halvorsen skriver, men det ser også ut til å være alt.