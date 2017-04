– Roser prosessen ved Sandnes skole?

Dette uten at de som organiserer de fleste ansatte ved Sandnes skole, Skolenes Landsforbund, er representert. De har etter media ikke blitt invitert til møter, fått møteinnkallinger, eller deltatt i evalueringsprosessen som de øvrige tillitsvalgte har gjort. Jeg registrerer at tillitsvalgte for Fagforbundet viser til at ungene har egne meninger, og at man kanskje bør lytte til dem også, hvis de ellers tør å uttale seg. Jeg er glad for at Fagforbundet er engasjert i at barna skal bli hørt. Det er vi foreldre også, og jeg håper at Fagforbundet viser samme engasjement ovenfor sine medlemmer. Jeg registrerer at Fagforbundets og hovedtillitsvalgt har mange roller. Som styremedlem i Hadsel Arbeiderparti, som vara og ofte møtende i Hadsel kommunestyre, kan hyllesten til prosessen like gjerne oppfattes som et forsvar for vedtaket om nedleggelsen av ungdomsskolen på Sandens. Dette gjør meg oppriktig bekymret for demokratiets kår i Hadsel.