– Hva vil du gjøre for en vinn-vinn-situasjon?

Fem ting du ikke visste om skoleøkonomi.

1. Kommunen taper ikke penger på Friskole: Det stemmer. Kommunen settes i 1,5 år i en bedre økonomisk stilling, fordi de beholder rammetilskuddet for elevene mens utgiftene er hos den nye skolen. Kommunen kan i ro og mak omstrukturere f.eks. fra høst 2017 og ut 2018. («Grønt Hefte» 2017/Komm.dep., R. Solvoll/Andøy, Www.kff.no/aktuelt/ledertips/tilskudd-og-okonomi)

2. Skolepenger fra staten følger eleven. Ikke bokstavelig talt, men Utdanningsdirektoratet beregner hva grunnskoleskole i Norge koster ut fra skolestatistikk i by og grend. Dette bruker Staten til å tildele de som driver Grunnskole midler året etter, og året deretter. Det gjelder Friskoler og kommunale skoler. (skoleporten.udir.no).

3. Kommuner trekkes 91.300 for hvert barn som velger Friskole i stedet for offentlig skolen ("Grønt hefte", 2017). Ja, men først etter at det har gått 1,5 år siden eleven sluttet på den kommunale skolen. En lukrativ frist og et helt naturlig fratrekk siden mesteparten av det staten overfører til barn 6-15 år skal dekke skolegang, og kommunen ikke leverer skoletjenesten.

4. Friskoler får mer penger å drive skole for enn kommuner: Riktig. Enten man liker det eller ikke, og forskjellen er stor. Dersom vi forenkler det litt ser vi at Hadsel kommune får ca. 100.000-116.000 per barn og en Friskole 139.000 per barn. Det kan vi gjøre til noe positivt ut av i Hadsel. (Rådmannens tall 2017, udir.no 2017).

5. Offentlig grunnskole i Hadsel har en helt grei kostnad. Likevel må Hadsel spare hardt. Tall fra Utdanningsdirektoratet (skoleporten.udir.no) viser at Hadsel ligger på 35. plass av 44 i Nordland. Prisen i 2015 var kr 119.000 per hadselelev og dermed kniver vi også helt lavest i Vesterålen sammen med Øksnes og Sortland.

Et enkelt regnestykke viser at dersom hele Sandnes kommunale skole ble nedlagt, ville kommunen først tjene virkelig stort i 1,5 år, deretter spart mellom 0,4 - 2 mill kr. pr. år, samtidig som Friskolen fikk 15 -17 millioner kroner fra staten. I tillegg fikk alle få bedre læringsmiljø i form av mindre klasser på Stokmarknes og Sandnes, lettere å bygge ny skole på Stokmarknes og økte statsoverføringen til lokalsamfunnet.

Ordfører: Hvordan støtter du en skole som gir mer muligheter for alle parter?

Statsråd Trond Giske (Ap) uttalte i Stortingets spørretime 22.11.2000: «Kommunen må drive skole ut fra det elevgrunnlaget de faktisk har og ikke hva det kunne vært hvis foreldre ikke ønsket friskoler, eller hvis 100 barnefamilier hadde flyttet til kommunen, eller hvis alle familiene i kommunen fikk 10 barn hver». (www.kff.no/aktuelt/ledertips/tilskudd-og-okonomi)

Ordfører: Hva vil du gjøre for å legge til rette for en vinn-vinn-situasjon i Hadsel?