– Manglende overføringer fra staten skal ikke være avgjørende faktor

Påsken står nå for tur, og familier samles og skal møtes i høytiden. Jeg har selv tatt et avbrekk i studiet for å dra hjem til familie og venner. Det er godt å komme hjem og møte gamle kjente og nyte roen Vesterålen gir meg i en ellers travel hverdag. Jeg sitter dog med et uggent spørsmål om alle har råd til å feire påske i år?

Eiendomsskatt-regimet som er innført har medført enorme endringer i enkeltes økonomi. Modellen som er lagt opp for eiendomsskatt blir styrt på lokalt nivå av den enkelte kommune, men er ikke dimensjonert og tilpasset innbyggere. Forrige uke leste jeg en artikkel fra Avisa Nordland som fikk begeret til å renne over. En enslig mor er påført 28000 kroner mer i skatt dette året som følge av eiendomsskatt, og må i verste fall selge hus og hjem for å kunne forsørge seg og sine barn. Er det virkelig slik vi skal ha det i dagens samfunn?

Eiendomsskatten er blitt et nødvendig onde ved den sittende regjeringen. Det blir kommunisert fra sentraladministrasjonen at man skal tro på Norge, og sikre tjenester overalt. Hvorfor gir man ikke da mer midler til den lokale forvaltningen, slik at man slipper å ruinere den delen av befolkningen som ikke tjener godt? For det er nettopp den delen av befolkningen som kommer til å lide av dette tiltaket! Det er som om man vrir de siste dråpene ut av kopptua etter å ha sveipet over bordet for brødsmuler. Det er FEIL!

Vi burde finansiere det lokale forvaltningsnivået i kommunene i større grad fra det nasjonale nivået, om så ved å ta fra oljefondet. Alt er bedre enn å pålegge mennesker så mye skatt at de står i fare for å måtte selge huset sitt. Eiendomsskatt kom som kjerringa på julekvelden for store deler av befolkningen, og blir vurdert ut fra verditakst på eiendommen man besitter. Om man i de siste årene har brukt av sparepengene sine på å pusse opp huset, så får man smellen nå. For mange er det bedre at svømmebassenget i bygda legges ned, enn at man skal bli ruinert økonomisk. Er dog dette et bra alternativ?

Senterpartiet mener at eiendomsskatt skal være et lokalt anliggende. Samtidig mener partiet at det ikke skal være manglende overføringer fra staten som skal være avgjørende faktor om eiendomsskatt skal innføres eller ikke. Når den enslige moren ikke har råd til å bo i huset sitt som følge av eiendomsskatt er det for meg noe som er riv ruskende galt med de overføringer som blir gitt til det kommunale nivået.

Heldigvis er det valg i år. Den 11. september får man valget om man skal fortsette med denne ruineringen av det lokale forvaltningsnivået, eller stemme på et parti som vil gi mer penger til kommunene. Som Senterpartist og Senterungdom kommer jeg til å ta denne kampen, og gjøre det jeg kan for å sikre at man sikrer en styrket lokal økonomi. En økonomi som tar høyde for enkeltfaktorer og forskjell blant befolkningen. Dette gjennom at vi tilrettelegger skattesystemet, og skaper en bærekraftig lokal økonomi for befolkningen!

Bent-Joacim Bentzen, Senterpartiet