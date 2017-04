Påske og politikk

Det er ingen automatikk at det vil være sånn for framtiden. Stortinget skal i vår behandle NRK-meldingen. Her legges rammene for framtidig innhold og finansiering av NRK. Arbeiderpartiets mål er å vedta politikk som sikrer at NRK fortsatt kan gi oss et godt og variert tilbud, og at vår felles allmennkringkaster får en forutsigbarhet inntekt også i framtiden.

Mediemangfoldet sikres ikke ene og alene med NRK. Det er behov for flere aktører som kan å gi oss et bredt tilbud, enten vi får det på tv’n, radioen, telefonen eller i postkassa. Vi trenger nyheter, samfunnsdebatt og viktig informasjon som holder den offentlige samtalen i gang; sportssendinger, underholdning og store begivenheter som samler store deler av befolkningen; og smalere tilbud og lokalt innhold slik at alle blir inkludert i et fellesskap. Derfor er innstillingen fra Mediemangfoldsutvalget viktig. Den legger grunnlaget for den politiske debatten framover om hvordan vi skal sikre dette mangfoldet.

Grunnlovens § 100 forplikter myndighetene til å "legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale". Dette sikres gjennom lovverket, som garanterer for ytringsfrihet og pressefrihet, og gjennom mediepolitikken, som skal bidra til en mangfoldig og differensiert presse.

Den norske mediepolitikken har vært en suksess. Ingen land har større avismangfold enn Norge. NRK er den offentlige allmennkringkasteren med størst oppslutning blant egen befolkning i verden. Samtidig har Norge flere riksdekkende kommersielle tv-kanaler, samt større vekst i kommersiell tv-seing og inntekter enn andre land. På radiofronten er det ingen nordiske land som kan måle seg med Norge, og med overgangen til DAB - som Norge også er først ute med - får publikum et bedre og bredere tilbud.

Dette har bidratt til at Norge er i verdenstoppen når det gjelder åpenhet, pressefrihet og tillit i befolkningen. Skal demokratiet fungere, er vi avhengige av informasjon. Det er avgjørende at alle får mulighet til å delta. Et helt sentralt fundament i samfunnet er å sikre at alle innbyggere har mulighet til å orientere seg om det som skjer, slik at de kan treffe sine egne valg for framtiden og delta i den offentlige samtalen. Det er derfor helt nødvendig at vi finner gode løsninger i utformingen av framtidens mediepolitikk.

Målet må være et åpent og gjennomsiktig samfunn, og da må de kvalitetene som har gjort Norge til et av verdens mest åpne og liberale demokratier utvikles. Dette gjøres best ved å føre en mediepolitikk som gir oss de beste nyhets- og aktualitetsmedier lokalt, regionalt og nasjonalt.