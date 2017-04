Prestisjeorientert forelder, liksom..

Kjære Ordfører, takk for sist. Det er lenge mellom hver gang jeg ser deg nå, men antar det tar seg opp i valgkampen, da er det vel flere gladsaker som skal presenteres og da dukker ofte dere politikere opp. Som du sikker vet stormer det fortsatt omkring skolesaken i Hadsel og det blei ikke mindre engasjement da kommunens ledelse kom snikende med varsel om oppsigelse til kompetente lærere, utenom omorganiseringen.

Har dere tenkt på hvordan det påvirker elever, ansatte og arbeidsmiljø? At kommunen har en personalsjef og oppvekstsjef som i samarbeid med daværende rektor, dro til Sandnes skole for å gjenta loven om taushetsplikt og etiske retningslinjer, samtidig som det fremkom at arbeidsgiver kan vurdere sanksjoner, er bare utrolig!

Deretter orientertes det om at sykemelding ikke vil godtas av arbeidsgiver med det første. Hørt noe sånt !? Skal dere virkelig true folk til samarbeid og lojalitet i 2017? Da anbefaler jeg at dere leser pensum om ledelse en gang til. Denne type ledelse kan umulig være verken effektiv eller økonomisk.

At ordfører sende sms til folk om å tenke seg om, at det på ledelesnivå snakkes negativt om folk og deres engasjement og devaluere folks kompetanse, er svært lite sjarmerende. Ved gjentatte anledninger er informasjon om prosessen som gis fra ledelsen ut i avisen, ikke i samsvar med de faktiske forhold, det er kritikkverdig.

Mulig det fortsatt er noen som holder fast med at problemet i skolesaken er "prestisjeorienterte foreldre ", men det er ikke mange. Folk fortelle meg at de vrir seg av ubehag når enkelte av posisjonspartiets kommunestyrerepresentanter er på talerstolen. Snakker om mangel på takt og tone.

Men ordfører hør her; jeg sitter nederst i makthirarkiet i kommunen, som en skarve forelder. Jeg vil neppe få æra om noe positivt skulle skje i skolesaken, da synes jeg det er urimelig at jeg skal få skylda når det står dårlig til.

En ting er vedtaket om å legge ned skoletrinn på Sandnes, dere fikk et tynt tallgrunnlag å vurdere avgjørelsen på. Det har vi jo nevnt. Men prosessen kommunen har kjørt, har medført at det går på helsa laus før de involverte, og hvem har ansvar for det? Mene ledelsen i kommunen virkelig at det er foreldrene ved Sandnes skole som er ansvarlig for dette?

Er det foreldrenes skyld at lærere ligg søvnløs å lure på om de har jobb i kommunen til høsten? Og mene dere kommunens ledelse at det er vår ære at lærere går på jobb for å ivareta elevene, selv om legen anbefaler dem om å ta bedre vare på helsa si? Vet du ordfører, jeg har mistet troen på rettigheter til ansatte kommunen, arbeidsmiljøloven ser ut til å være håndtert etter skjønn og den støtten og faglige oppbakking jeg trudde fagorganiserte skulle ha, må man vist se lenge etter.

Det er forunderlig at de som har uttalt seg mest i skolesaken, sitt "i nesset", ikke på Sandnes. Vet de egentlig "hvor skoen trykker"? Det er ikke vanskelig å sitte på Hadseløya og si at de er for offentlig skole. Det har jo i grunn alle vært, så lenge vi har hadde en fullverdig offentlig skole.

Ordfører; kan du avklare for oss hvem som har ansvar for denne situasjonen?

Og hvem som har kompetanse og evne å håndtere situasjonen? Hvis ledelsen velge å skylde på foreldrene, vil samme problematikk oppstå i neste sektor. Man kan nemlig ikke skylde på andre og tro at det går over av den grunn. Jeg tror kommunen har håndtert dette så dårlig at det gir alvorlige konsekvenser for den daglige driften av skolen. Jeg er svært bekymret for skolen, for lærere som har opplevd diverse og for hvordan det pedagogiske og faglige tilbudet til elevene forringes.

Det er jo nesten som man lure på om kommunen har ønsker om å drifte det så dårlig at alt må legges ned. Får vi låne bygget da? Men, Jeg orker ikke å skrive brev til verken ordfører eller politikerne i posisjon lengre. Det virker til at de er for opptatt av å berge sin del av kaka, til å se kaksmulan ellers i kommunen. Nå er påska og kakefrotsinga over, det kreves en sunnere livsstil på mange områder, også i organisasjonskulturen