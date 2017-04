– Folkevalgt?

Av disse er det valgt ut 25 personer som har fått tillit som folkevalgte. De er valgt av og for folket.

For å få tilliten til innbyggerne stod politikerne på stand, de banket på dører og de deltok i debatter. De smilte bredt og fortalte forbipasserende at de ville kjempe for deres saker.

«Stem på oss - stem på vårt program» sa de, mens de delte ut kaffe, drops, roser og ballonger.

Nå sitter flere og flere med en vond bismak i munnen.

Tok politikerne munnen for full? Skulle det vært sagt at det kom til å bli eiendomsskatt på 7 promille? Endringer i skolestrukturen. Større klasser. Mindre tid til hver enkelt i eldreomsorgen. Dyrere SFO. Dyrere kulturskole. Færre ansatte.

Det har aldri vært hemmeligholdt at kommunen har mer utgifter enn inntekter. Den godt bevarte hemmeligheten lå i programmet til Hadsel Arbeiderparti. Det skulle hatt overskriften: «Med forbehold».

Hadsels innbyggere er fulle av engasjement. De engasjerer seg i barnas skolehverdag, i barnas fritid, i omsorgen av de eldre og i andre frivillige organisasjoner. Det er de som bor her som skaper Hadsel kommune. Prinsippet «en for alle – alle for en» smuldrer nå bort. Fellesskapsfølelsen har forsvunnet fra deler av kommunen. Samtalene går i «vi og dem» Det dras ikke lenger i samme retning. En ting er helt sikkert: Hadsels fremtid er avhengig av at innbyggerne vil være her. At alle lyttes til og at de føler trygghet for fremtiden til seg og sine.

Folkevalgte som glemmer hvem som har valgt dem, som snur ryggen til når innbyggerne innstendig ber om å bli tatt på alvor, har glemt det viktigste av alt: At det er folket de representerer.