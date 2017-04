- LO og Andøya Flystasjon

I følge Eidesen-utvalget bør et framtidsrettet kvotesystem ha ”effektivitet, fleksibilitet og legitimitet”. Utvalget sier de forsøker balansere hensynet til næringens behov for forutsigbarhet og lønnsomhet på den ene side, avstemt mot samfunnets øvrige forventninger og fiskeripolitiske mål på den andre. Det sier seg selv at dette er meget vanskelig, noe Kystfiskarlaget har forståelse for.