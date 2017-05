– Klarer ikke formannskapet se hva som har skjedd i Myre havn de siste årene?

Klarer ikke Øksnes formannskap å se hva som har skjedd i Myre havn i løpet av de siste årene?

I en lengre høringsuttalelse til Eidesen-utvalget, stiller Øksnes formannskap seg kritisk til dagens kvotepolitikk, strukturendringa i fiskeflåten og Eidesen-utvalgets innstilling.

– Flere av forslagene går i retning av en privatisering av fisken En arbeidsgruppe i Øksnes kommune mener flere av forslagene fra Eidesen-utvalget om nytt kvotesystem vil føre til en privatisering av fisken.

For en fisker er det utrolig å se hvor mye lettere det er for lokalpolitikerne å lytte til den akademiske kvotekritikken fra Tromsø, enn å se utviklinga i sin egen hjemmehavn.

Jeg trodde alle i vår kommune så den lysende utviklinga fiskeriene i Øksnes har vært gjennom de siste årene. Alle, utenom et enstemmig Øksnes formannskap. Gang på gang trekker man fram fiskeriene her i Øksnes med sine driftige fiskere og industrifolk. Øksnes går så det suser, med en næringsutvikling som hylles av alt og alle, også langt utafor distriktets grenser.

Hvordan ville det sett ut uten struktureringa som formannskapet nå skjeller ut?

For eget rederi er det i hvert fall lett å svare; Kristoffersen Fiskebåt AS og «Gunnar K» ville aldri ha vært i havna hvis det ikke var lov å strukturere. De 12 arbeidsplassene, 10 av dem skatter til Øksnes, ville ikke vært her, fisken vi bringer på land ville ikke vært her, og heller ikke industriarbeidsplassene som dette råstoffet skaper.

Dette gjelder selvsagt ikke bare Kristoffersen Fiskebåt, men også alle de andre rederiene i kommunen.

Summen av alle disse rederiene og det de utfører, er formidabel. Er spesielt glad for at vi i siste liten greide å få kjøpt en av de største torskerettighetene(Myrebuen) før den forsvant ut av kommunen.

Vårt rederi har brukt vel 40 millioner kroner på kjøp av kvoter. Ikke en av dem vi har kjøpt kvota av, kan regnes som våre uvenner. Tvert imot, de er våre gode venner alle sammen.

Kvotene ble solgt helt frivillig, ingen ble tvunget. Investeringa vi gjorde, har uten tvil vært med på å skape velstand i vår kommune. Slik er det overalt, formannskapet behøver ikke se lengre enn over kommunegrensa. Formannskapet er også bekymret for at kvotene ikke lenger skal tilhøre fellesskapet, folket.

Da må jeg spørre: Er ikke vi fiskere en del av dette fellesskapet?

Er vi ikke med i den felles dugnaden på kysten som omskaper fisken i havet til velstand på land? Er ikke vi med og bygger våre samfunn ved hjelp av våre felles naturressurser?

Hvem er «folket» som formannskapet etterlyser? Valgår er aktive fiskeres mareritt, og forutsigbarheten blir enda mindre enn ellers. Hva kommer nå? I valgårene spesielt dukker det bestandig opp noen som vet så mye bedre og som skal finne opp hjulet på nytt.

Les formannskapets uttalelse her.

Vi oppfordrer folk flest til å gjøre egne undersøkelser for å finne ut hvem som egentlig er arkitektene bak den uttalelsen Øksnes formannskap enstemmig har sluttet seg til.

Gunnar Kristoffersen, Kristoffersen Fiskebåt