– Høyre og Venstre, la oss få en saklig valgkamp. Plis!

Det er ingen tvil om at Venstre og Høyre sin valgkamp er i gang. Som i 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 påstår Høyre at Arbeiderpartiet driver skitten valgkamp, og at vi sprer usannheter om regjeringens og deres politikk i Nord-Norge.

Foran hvert eneste valg anklager de oss i Arbeiderpartiet for å drive skitten valgkamp. Når vi tvert i mot bare forteller hvordan politikk de fører versus vår politikk. Det nye i år er at Venstre kaster seg på den samme negative kampanjen.

Venstres toppkandidat Ida Gudding Johnsen synker til et nytt bunnivå når hun bruker stygg personkarakteristikk på Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen, og kaller ham en ”sytpeis”. Jeg lurer på hvordan Ida Gudding ville reagert om noen hadde kalt henne ei sur*****?

Sånn karakteristikker bruker ikke vi i hvert fall. Hvis Venstres Ida Gudding, mener at det å snakke om mulighetene i Nord-Norge med en annen regjering er en karakteristikk som fortjener å bli kalt en ”sytpeis” er jeg heller uenig. Det å vise til forskjeller mellom dagens regjering og Arbeiderpartiet er ikke å ”syte” eller å drive med ”skitne valgkamptriks”.

Tvert i mot viser det folk, hvilken forskjeller det er på regjeringens politikk og Arbeiderpartiets politikk. Det er en ærlighet folk i Nordland fortjener i forkant av valget. Den sannheten vil vi komme til å gi dem uansett hva noen andre mener!

Eirik Sivertsen som er 1.Kandidat for Nordland Ap er etter min mening en av de dyktigste politikerne i Nord-Norge og kanskje i Norge. Han har en viktig rolle i Stortingets transport og kommunikasjonskomite, og er Leder for Stortingets delegasjon for Arktisk parlamentarisk samarbeid. Hvis ikke det viser at han tar ansvar og er samarbeidsvillig så vet ikke jeg, Ida Gudding?

Vi i Arbeiderpartiet vil i hvert fall gjøre Nordland mer attraktiv for unge som meg. Og det var nettopp dette som gjorde meg engasjert i politikken og Arbeiderpartiet. Fordi vi har de beste svarene på utfordringene i Nordland og ser mulighetene her best.

Vi mener at hovedgrunnlaget for trygge aktive og attraktive lokalsamfunn ligg i at det er arbeid til alle. Det oppnår vi igjennom at vi tar en aktiv førende del i næringspolitikken, der vi satser på næringer der vi har et naturlig fortrinn. Da treng vi at fisken leveres lokalt, at vi tørr å gi rette virkemidler til næringslivet sånn at det blir attraktivt å driv fremtidsretta virksomhet i hele landsdelen.

Da treng vi at krafta brukes til å bygge industri i stedet for å eksporter den til utlandet. Vi mener at ressursene våre skal tilhøre fellesskapet, og at de som får høste av dem må legge mer igjen lokalt. Vi knytter en sosial kontrakt til ressursene i Nord. Dessuten ønske vi å satse ennå mer på kunnskap, infrastruktur, ny teknologi og industri fremfor skattekutt til de som har mest fra før.

Simon Johnsen , AUFer og ungdomskandidat til Stortinget fra Nordland Arbeiderparti.