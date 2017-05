– Norge ut av EØS?

LO-ledelsen og andre EØS-tro tillitsvalgte i organisasjonen har i lang tid jobbet hardt for å hindre kritiske vedtak, og spesielt vedtak om utmelding.

Samtidig som flere og flere i LO ser at EØS undergraver den norske arbeidslivsmodellen, vokser også motstanden i folket forøvrig. Flere meningsmålinger viser at av de som har bestemt seg, vil et stort flertall si opp EØS og foretrekker en vanlig handelsavtale i stedet. Et klart flertall vil også ha en folkeavstemning om spørsmålet som i sin tid i stillhet ble avgjort på kontorene på Løvebakken.

Nei til EU har jobbet lenge for å spre informasjon om EØS-avtalen, og er svært tilfreds med det økende engasjementet. Det viktigste er nemlig at folk har kunnskap nok til å ta stilling til spørsmålet! Med det for øyet har Nei til EU i samarbeid med De Facto fått utarbeidet en rapport som viser EØS-avtalens påvirkning på norsk arbeidsliv. Konklusjonene er klare: Norge kan ikke lenger selv bestemme over vårt arbeidsliv.

Våre tariffavtaler må nå godkjennes av ESA, kontrollorganet som sjekker om EØS-avtalen blir overholdt. ESA har allerede gitt beskjed om at Industrioverenskomsten, Norges eldste tariffavtale, ikke er lovlig. En 110 år gammel avtale må skrotes selv om partene i arbeidslivet er enige.

ILO-konvensjoner, som er en del av norsk lov, er heller ikke gjeldende lenger. ILO-konvensjon 137, om havnearbeidernes fortrinnsrett, er dømt ugyldig når den ble satt opp mot EØS. Konvensjonen skal sikre at havnearbeid ikke blir gjenstand for sosial dumping, men er nå erklært irrelevant av Høyesterett fordi Norge har signert EØS-avtalen.

Våre egne lover må også tilpasses EØS-avtalen. Vi kan for eksempel ikke forby vikarbyråer, selv om disse står sentralt i den enorme oppblomstringen av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping som rammer stadig flere bransjer. Bygge- og anleggsbransjen, renhold, verksted, transport osv. er allerede hardt rammet, og i flere tilfeller nærmest utradert som arbeidsplasser for norske arbeidere. Etter hvert som utviklingen fortsetter, vil stadig fler merke press på lønninger, pensjoner, arbeidstid osv. Vårt arbeidsliv etes opp fra bunnen av, når arbeidskraft fra andre land kan ta norske jobber for halve lønna.

Alt i alt er det ikke merkelig at LO-kongressen kommer til å bale med disse spørsmålene. EØS-tilhengerne forsvarer EØS med kun ett argument: markedsadgang. Deres historie er at Norge ikke vil få solgt varene sine hvis vi ikke, som et av bare tre land i verden, er tilknyttet EØS. Mer enn 150 andre land handler med EU hver eneste dag, og ingen av dem har avgitt suverenitet til EU for å få det til. Det er kun disse tre EØS-landene som har byttet bort demokratisk kontroll mot markedsadgang.

En ting er at vårt demokrati er for viktig til å selge for tilgang til franske fiskebutikker. En annen ting er at vi selvsagt vil få solgt vår laks og torsk uansett. Den marginale tollen EU innenfor WTO evt. kan legge på fisk, er langt mindre viktig for vår eksport enn kursen på den norske krona. En høy kurs kveler eksporten, og en lav kurs driver salget opp. Tatt i betraktning at EU også får en stor del av sine gassleveranser fra Norge, er det vanskelig å se for seg at EU vil starte en handelskrig med Norge. En slik reaksjon vil også være ulovlig i henhold til WTO-reglementet.

Alt i alt er det mange og meget gode grunner til å ta tilbake vår suverenitet, og i likhet med Storbritania fremforhandle en ny handelsavtale med EU. Signalene tyder på at LO-kongressen kanskje ikke vil konkludere slik i år, men utviklingen går i rett retning. Om få år vil Norge igjen være fritt til å vedta sine egne lover. Vi må bare forlate EØS først.