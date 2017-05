– Takk. Fordi dere fortjener det

Det hele starta på mange måter med Arctic Race of Norway. Folk på tvers av kommunegrensene hjalp hverandre til å fronte Vesterålen samlet som den beste strekninga langs veien, og fest ble det. Ja, så kom VGlista til Sortland, og da Sivert Høyem kom på scenen, og sola brøt seg fram gjennom regnskyene. Vel, det ble nærmest en religiøs greie - et symbol for ei ny tid for Vesterålen der alt var mulig.

Det øyeblikket ble tankene om Fæsterålen født, for vi så at vesterålingene trossa pøsregn for å få sinnsyke konsertopplevelser.

I dag kan vi endelig annonsere at Sivert Høyem blir en av våre hovedartister på Fæsterålen.

En fyr som har tusla i gatene på Sortland med store drømmer, og et enda større talent. En som kjenner de fleste musikere i Vesterålen som sine kompiser. En kar som har spilt for et fullt Akropolis i Hellas, og er grunnmuren i norsk rock. Han er vår kar, og nå kommer han hjem. Det er vi veldig stolte over.

Vi er annerledes som festival fordi det er folket som bestemmer hvilke artister vi skal booke. Det er fordi vi har bunnløs tro at dere vet best, fordi dere er Nord-Europas beste publikum. Det sa Marian Gold i Alphaville og han har spilt for millioner av mennesker siden 1982.

Utsolgt i fjor

Ifjor kom beviset for alle. Fæsterålen ble utsolgt. Jeg tror ikke dere forstår hvor sterkt det var for oss som jobber med dette. For at en festival skal lykkes, holder det ikke bare med de rette artistene.

Man må ha samarbeidspartnere som forstår viktigheten av en regionsfestival, de som forstår at den investeringa handler om å utvikle Vesterålen i rett retning. Man må ha det rette crewet av frivillige som løser utfordringer for problemer vi ikke kunne forutsi før festivalen. Du må ha et hovedcrew som innser at dette er galskap, men vi skal gjøre det alikevel.

Etter påske hadde vi en spørreundersøkelse blant våre 223 frivillige om hvorfor de jobba frivillig for Fæsterålen. Vi forventa at mange ville skrive at de gjorde kun for å få et gratis dagspass, men hele 80 % skrev at de stilte opp på Fæsterålen for å få noe til å skje i Vesterålen. Det oppsummerer alle oss som står bak Fæsterålen. Du blir aldri rik av å lage festival, men vi elsker det vi gjør. For idet dere bryter ut i massedains og allsang, er det verdt alt arbeidet. Når dere forteller folk i Oslo om Fæsterålen, og de sier at de vet godt om festivalen som laisa opp stemninga. Ja, da har vi lyktes med noe.

Tidenes største heimefæst

Fæsterålen skal være tidenes største heimefæst, der alle aldre møtes for å feire Vesterålen. Der det er noe for alle, men det skal alltid være noe som laisa opp stemninga.

Fæsterålen har vært et prøveprosjekt i tre år, og i høst kommer konklusjonen. Vil Fæsterålen bestå som en årlig regionsfestival? Er det liv laga å drømme om store internasjonale artister og sinnsyke konsertopplevelser i Vesterålen?

Vi i Fæsterålen er så takknemlig for at dere sprer budskapet om festivalen, at dere møter opp som frivillige, og at dere tar så sjukt av som publikum. Men det blir ikke Fæsterålen uten våre samarbeidspartnere. De er ikke bare logoer på en plakat - det er de som sørger for at du får en sinnsyk konsertopplevelse heime i Vesterålen. For det nytter ikke med utsolgte festivaler, om man ikke har et grunnlag for å utvikle festivalen. Uten våre samarbeidspartnere, blir det ikke flere Fæsterålen. Det er de som tror på verdien av en generasjon av unge som tror at alt er mulig, og spør festivalsjefen på butikken:

– Katti kjem ho Beyonce til Fæsterålen?

Men hva kan du som publikummer gjøre for å beholde Fæsterålen? Jo, som publikum kan du møte mannsterk på Fæsterålen 25. -26.august, og ta helt av. La oss fylle festivalen med så mye trøkk, massedains og allsang, at fjella vibrerer og regnskyene holder seg unna.

La Sivert Høyem, DeLillos, Julie Bergan, Ammunition, Jesper Jenset, ThoseBricks, Atle, Drömhus, Dj Sash!, Loveshack, Zoo, Thom Hell, William Hut og Kajander kjenne på Nord-Europas beste publikum.

Vi lover å gi jernet i august. Dere skal gå utslitte ut av Fæsterålen, og samarbeidspartnerne som sier: Åh ja, dette skal vi fortsette med i mange år fremover.

Vi vet hvor vi vil, og det er å lage Norges råeste festival i mange år fremover. En festival som sørger for at alle vet hvor Vesterålen er.

Hilsen fra teamet bak Fæsterålen