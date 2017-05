Love oljevern og miljøsenter

Da regjeringen Solberg tiltrådte ble det i regjeringserklæringen slått fast at det skulle etableres et oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen. Den 21.05.17 var statsministeren, og Kjell –Børge Freiberg, på Fiskebøl og offentligjorde lokaliseringen og innholdet.

Gjennom mine 20 år på stortinget er dette en av flere saker jeg kommer til å huske. Dette er også en sak jeg kommer til å følge selv om jeg forlater stortinget til høsten. For jeg har store forventninger, og stor tro på etableringen, som nå finner sted.

Det verktøyet som nå settes sammen har vært arbeidet med over lang tid. Her har mange har bidratt. Forslaget om etableringen av sentret var bl.a. et av flere innspill Nordland FrP hadde når det ble forhandlet om det som til slutt ble regjeringserklæringen.

En av pådriverne og arkitektene for sentret, både da og helt frem til offentliggjøringen, har vært tidligere ordfører i Hadsel, Kjell –Børge Freiberg. Hans evne til aldri å gi seg, til å finne slående argumenter, vet jeg med sikkerhet har gitt resultater. Også i denne saken. Første gang han tok opp utredning av Hadselfjordtunellen med meg var min umiddelbare reaksjon at dette kom til å bli vanskelig. At det neppe lot seg gjøre å skape et politisk flertall for en sak som mange så på som urealistisk og uaktuell etter at LOFAST ble bygget. Vel, i dag utredes Hadselfjordtunellen, og jeg er glad for at Freiberg er den som med stor sannsynlighet skal representere Nordland på stortinget til høsten etter at jeg forlater. Han har (nesten) overbevist meg at Hadsel er Norges vakreste kommune, og jeg vet at Nordland, og spesielt Vesterålen kommer til å få godt betalt, for hans brennende engasjement. Jeg er også sikker på at hans engasjement rundt sentret som etableres ikke stopper ved etableringen! For det er nå det viktigste arbeidet starter. Det skal fylles med innhold.

En av oppgavene til Oljevern- og miljøsentret er å arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling. Gjennom samarbeid med relevante fagmyndigheter skal senteret bidra til tilrettelegging for gjennomføring av tiltak knyttet til oljevern og opprydning av marin plastforsøpling. Senteret etableres med et mål om å bli et ledende nasjonalt kompetansemiljø innenfor arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling.

Min tro er at dette vil skape nye arbeidsplasser, nye næringsområder, og gjøre Lofoten og Vesterålen til et internasjonalt utstillingsvindu. Fiskebøl kommer til å være midt plassert midt i dette vinduet. Det er på Fiskebøl verden vi se at nye løsninger utvikles og skapes. Vi vet at plastforsøpling er et økende problem, og de løsninger som må finnes for å handtere dette i en global sammenheng, vil ikke overaske meg om dette utvikles og skapes ut fra Fiskebøl.

Det andre dette sentret skal arbeide med er oljevern. Fra før er Norge verdensledende på oljevern. Takket være bedrifter som Norlense med flere. Samlingen som nå skjer i Lofoten og Vesterålen av kunnskap og kompetanse har et potensial i seg til å virkelig å sette regionene på verdenskartet. Og like viktig er det at jeg tror verktøyene for å kunne åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsaktivitet også er i ferd med å bli skapt. Gjennom innovasjon og utvikling av utstyr som gjør at miljøhysterikere ikke vil ha noen bane å spille på.