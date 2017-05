Rødt spør fylkesråden om byggklassen på Sortland

«Det er kjent gjennom media at det i disse dager kommer varsel om at elever som har tatt Vg1 Bygg og anleggsteknikk og som har søkt Vg2 Byggteknikk på Sortland for neste skoleår, må flytte til Melbu eller andre skoler for å fullføre. Dette får elevene beskjed om først nå – nesten 3 måneder etter at fristen for søknaden er gått ut. Grunnen er at verken Sortland med 8 søkere eller Melbu med 7 søker oppfyller den fastsatte normen på 11 elever for å opprettholde tilbudet. Ansvarlig seksjonsleder i Nordland fylkeskommune, Erlend Fjose, sier at grunnen til at tilbudet på Melbu opprettholdes, er avgjort etter en totalvurdering. Samtidig sies det at det er kun 1 søker til Vg1 i samme yrkesfagretning for 2017 og at det derfor ikke blir Vg1 Bygg og anleggsteknikk på Melbu. Det er ikke opplyst hvor mange søkere det er til Sortland på samme linje. I denne sammenheng spør derfor Rødt:

1 Hva er ekstra kostnadene ved å opprettholde begge linjene neste skoleår versus bare Melbu?

2 Hvilke mer konkrete totalvurderinger er lagt til grunn når velget mellom Melbu og Sortland er falt ut til Melbus fordel?

3 Hvor mange søkere er det som har Vg1 Bygg og anleggsteknikk, Sortland, som førstevalget for 2017?»