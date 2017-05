Elevene må møte uthvilte og mette på skolen

Vi foreldre ønsker det beste for våre barn. Vi ønsker at de skal ha god helse og hverdager med lek, læring og trivsel. Vi ønsker de skal bli voksne som lever gode liv, greier seg selv og bidrar til å bygge det samfunnet vi lever i. Ikke alle får dette ønsket oppfylt. Mange statistikker forteller om ti-tusenvis av barn og unge med tunge hverdager; 70 000 unge voksne deltar i dag hverken i utdanning eller arbeid.

Etter initiativ fra Folkehelsealliansen i Nordland og i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen, har vi igangsatt prosjektet Helsefremmende skoler i Nordland. Vi ønsker å bidra til at alle de 26 000 grunnskoleelevene i Nordland skal få en helsefremmende hverdag. I 2017 samarbeider vi med alle 66 grunnskoler på Helgeland. Fra 2018 inviterer vi til samarbeid med grunnskolene i Salten og året etter med skolene i resten av Nordland. Skolens mål er å sikre at alle elevene har en skolehverdag med fysisk aktivitet. Videre at de skal bygge en god psykisk helse og ikke minst lære og motivere elevene til et godt kosthold og tilstrekkelig søvn. Skolene trenger hjelp og samarbeid fra foreldrene til dette.

Søvn og frokost

Skal våre barn lære må de være våkne og ha spist frokost før de starter skoledagen. Samtlige lærere og skoleledere vi har møtt forteller om en skolehverdag der en utfordring er trette og sultne elever. Undersøkelser viser at de fleste ungdommene sover 2 timer mindre enn de burde og snur døgnet i helgene. Flere steder er det kun 50 % av elevene som har spist frokost før de møter på skolen.

Vi har erfart at skolene har dyktige lærere som er unikt opptatt av at hver enkelt elev skal lære og dannes til selvstendige voksne. Skal læring skje er skolen avhengig av at vi foreldre bidrar til at elevene møter uthvilte og mette på skolen hver dag. Ingen ungdomsskoleelever vi har intervjuet sier de følger Helsedirektoratets råd om å slå av digitale medier en time før de legger seg. Mange foreldre forteller at barna ikke vil spise frokost.

Foreldrene må bidra

Vi foreldre må ta et særlig ansvar for å sikre at våre barn er våkne og mette når skoledagen begynner. Tar vi ikke dette ansvaret kan vi heller ikke forvente at lærerne får gjort den jobben som vi og samfunnet forventer.

Nøl ikke med å ta kontakt

Å lære våre barn gode vaner og å sette grenser for egne barns bruk av digitale medier er vanskelig. Å få barn som sliter med å spise frokost til å endre vaner er utfordrende. Men vi har aldri lov å gi opp. Får vi det ikke til alene, må vi søke hjelp. Ved alle skolene finnes en skolehelsetjeneste som mer enn gjerne hjelper oss. Ikke nøl med å ta kontakt. En dag der vårt barn møter trett og sulten på skolen er en dag der eleven lærer lite. Ikke minst vil dette gjøre at våre barns psykiske og fysiske helse trues.

Alle barn har rett til en helsefremmende hverdag. Grunnskolene i Nordland arbeider for å gjøre sitt bidrag. Det samme må vi foreldre gjøre. Sammen skal vi gi alle barn en helsefremmende hverdag som bidrar til å oppfylle våre ønsker for egne barn.