– Problemet med Høyres rullende politi

Høyre liker å gjøre narr av hvor viktig det lokale lensmannskontoret er og spesielt av åpningstidene på mange av disse.

Les også: – Smerter sannheten, Vedum?

Vi kan være helt enige i at åpningstiden på mange av disse kontorene burde vært lenger, men en ting er i alle fall sikkert; det blir ikke lenger åpningstid på et lensmannskontor om du legger det ned. Det sier seg selv.

Det er også en grunn til at både Senterpartiet og tusenvis av folk rundt om i hele landet sier tydelig ifra når lensmannskontoret deres blir lagt ned og sentralisert. Når lensmannskontoret forsvinner vet innbyggerne at ikke bare sikkerheten blir dårligere, men at det viktige forebyggende arbeidet politiet gjør i nærmiljøet forsvinner. Et fjernt, men mobilt politi på hjul, som regjeringen snakker så varmt om, kan aldri erstatte at lokalt tilstedeværende politi som er en del av lokalsamfunnet. Du får ikke politifolk som er med på håndballtreningen, som deltar på skoleavslutninger og er med på dugnaden i bygda når det ikke lenger er noe politifolk som bor der.

Når lensmannen og andre tilsatte i politiet bor i lokalsamfunnet bidrar dette til å skape tett kontakt mellom innbyggerne og politiet, noe som har en forebyggende effekt i seg selv. Det er tydelig at Høyre ikke ønsker å reflektere over, eller ta inn over seg, hvor stor rolle lensmannskontorene spiller for å sikre trygge lokalsamfunn, god kontakt mellom innbyggerne og politiet, og ikke minst høy tiltro til politiet, rundt om i hele Norge.

Siden Ebbesen ser ut til å være opptatt av sannhet må jeg nesten si noe om de 1.300 nye politifolkene hun mener vi skal ha fått på gatene gjennom reformen. Jeg er selvsagt positiv til flere politifolk, men en må lure på om Ebbesen mener at vi nå vil få se Politiets utlendingsenhet eller IKT-tjenester rullende rundt i patruljer i gatene? Senterpartiet jubler for alle nye politifolk, men det blir feil å fremstille det som om det er kommet 1300 flere politifolk i gatene gjennom reformen, når det helt klart er Politidirektoratet og særorgan som har opplevd den største veksten. Nordland politidistrikt har heller ikke fått 69 nye stillinger i denne stortingsperioden, slik Ebbesen skriver. I følge Politidirektoratet sine egne tall har Trøndelag politidistrikt fått 25 flere politifolk.

Når det gjelder hvilke kontorer Sp vil beholde har vi vært helt tydelige. Der kommunene vil beholde lensmannskontoret skal de få nettopp det. Når innbyggere i hele landet og politifolk selv føler regjeringens sentralisering på kroppen er det Senterpartiets plikt å tale deres sak. Det kommer vi til å fortsette med helt til også Høyre innser hvor viktig det lokale lensmannskontoret er for både beredskap og forebygging.